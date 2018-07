Cornetto de llimona, el gelat que et costarà de trobar aquest estiu

"No em puc creure que hagin deixat de fer el Cornetto de llimona i que això altre continuï a la venda”, es queixava una tuitaire, l’estiu passat, en una piulada en què adjuntava una fotografia d’una capsa de Cornetto de menta. Els fans incondicionals del cucurutxo de llimona més famós de Frigo, el Cornetto, fa anys que veuen com aquest gelat cítric apareix i desapareix de la paleta de gustos de la companyia, sense cap explicació, i és cada vegada més difícil de trobar.

L’any passat aquest grup de consumidors ja es va organitzar a Twitter per demanar una resposta a l’empresa: “¿On són els Cornetto de llimona, @cornetto_spain?”, els preguntava un client el 20 de juny de l’any passat. “¿Pots contactar amb nosaltres per privat perquè puguem ajudar-te?”, li responia la companyia. No va ser l’únic cas. “Els estius són menys estiu si no hi ha Cornetto de llimona, vull plorar!”, es lamentava una altra usuària de la xarxa social dies abans. “Encara en venem”, confirmava la companyia, però matisava: “En trobaràs als hipermercats Caprabo i Eroski, i en quioscos només del nord d’Espanya”. “¿I per què a Andalusia no?”, protestava una altra clienta.

Aquesta polèmica, que s’arrossega des del 2012, podria repetir-se aquest estiu. Frigo, filial d’Unilever, no té el Cornetto de llimona anunciat a la seva pàgina web i això ha disparat les alarmes entre alguns clients. “Els últims anys els havien canviat una mica i els hi havien posat per sobre uns encenalls de xocolata blanca; però ara altra vegada costa de trobar-ne a Barcelona”, assegura un consumidor habitual d’aquests gelats.

Responent a aquesta qüestió, Frigo assegura que aquest estiu el Cornetto de llimona -que és a la seva carta de gelats des de principis dels anys 90- seguirà “disponible en paquets de sis unitats en algunes cadenes de supermercats, com Eroski i Caprabo”. Però no diu res de la disponibilitat en altres supermercats, botigues, quioscos de gelats o restaurants i bars.

“La decisió de retirar un gust, així com la de donar vida a un nou producte, neix de les necessitats i les preferències del mercat”, justifica l’equip de màrqueting de Cornetto a Espanya, que va optar per respondre a les preguntes de l’ARA a través d’un correu electrònic. “A Frigo sempre estem pendents de les tendències del mercat i de les preferències dels consumidors i intentem adaptar-nos-hi”, afegeixen des de l’empresa.

Però una altra font de la companyia assegura que si el gelat de llimona s’ha deixat de fer o de vendre en algun dels canals habituals “és perquè no sortia a compte”. Segons aquesta mateixa font “potser agradava molt a uns quants clients que fan molt soroll a Twitter, però no devia ser, ni de bon tros, el gelat preferit per la majoria”, admet.

Frigo no detalla quines són les quotes de mercat que té cada una de les seves varietats, ni tampoc la facturació, però l’empresa admet que “els últims anys han detectat una preferència pels gelats més innovadors, com ara el Cornetto Cookies, que té gust de galeta”. Malgrat això, la companyia admet que les varietats que més triomfen són les clàssiques, com el cucurutxo clàssic o el de vainilla: “Són gustos que escullen milions de persones cada any”, apunten des de l’empresa.

Per intentar calmar els clients que es queixen per la pèrdua del gust de llimona, Cornetto assegura que la gamma de gustos és cada vegada més àmplia, així com la de formats. “Tenim formats individuals i en pack i, a més, de diferents mides: hi ha els mítics clàssic, xocolata, vainilla i maduixa, complementats pels més innovadors, com els de galeta o avellana”, insisteixen des de Frigo.

L’última aventura empresarial de la divisió de gelats d’Unilever ha sigut apuntar-se a la moda del menjar saludable. La multinacional va presentar aquest any el primer Cornetto vegà i apte per a celíacs. Es tracta d’un nou gelat que no conté gluten ni tampoc cap aliment d’origen animal. El cucurutxo està fet amb blat de moro i la nata tradicional, que prové de la llet, s’ha substituït per una crema feta a base de soja.

El 2017, Unilever, la matriu de totes aquestes marques -en té en total més de 400- va facturar gairebé 54.000 milions d’euros a tot el món, la meitat dels quals en diversos països emergents.―