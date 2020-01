Clooney es gasta els diners de Nespresso en satèl·lits per evitar genocidis

“Estem preparats per aportar evidències de conductes criminals massives per part del president de Sudan del Sud i del seu opositor, el vicepresident derrocat de Sudan del Sud, i dels seus respectius generals”. Aquesta frase, pronunciada en una roda de premsa el 2016, no la va dir un ambaixador a les Nacions Unides ni un oficial d’intel·ligència militar. Són paraules de George Clooney, superestrella de Hollywood i un dels actors més ben pagats del món, que inverteix els diners que guanya en pel·lícules i anuncis en posar satèl·lits a l’espai per evitar genocidis al Sudan.

Clooney, a qui ja fa anys que podem veure cada dia a la televisió en anuncis de cafè Nespresso, va fundar el 2010 el Satellite Sentinel Project (SSP) amb John Prendergast, activista de drets humans i exdirector d’afers africans del Consell de Seguretat Nacional dels Estats Units. Aquest projecte, emmarcat dins d’Enough Project -l’ONG de Prendergast- es dedica a monitoritzar via satèl·lit possibles moviments de tropes i accions contra la població civil, amb l’objectiu de demostrar els crims contra la humanitat comesos al Sudan i, des de la seva independència el 2011, també al Sudan del Sud. Els satèl·lits, a més, també estan pensats perquè ajudin a reconèixer els preparatius d’atacs i perquè tinguin efectes dissuassoris sobre els màxims dirigents sudanesos.

De fet, Clooney és un enemic declarat d’Omar al-Bashir, que va presidir amb mà de ferro el Sudan durant 30 anys, fins que les protestes ciutadanes van portar l’exèrcit a derrocar-lo l’any passat. Al-Bashir és un dels màxims responsables del genocidi del Darfur, la regió occidental més castigada pels conflictes interns del país.

El projecte SSP va evolucionar cap a The Sentry (El Sentinella, en anglès), un projecte més ampli que combinava les troballes via satèl·lit amb treballs sobre el terreny per demostrar violacions de drets humans. Clooney i el seu soci Prendergast, a més, no prenen partit: reparteixen contra tothom qui comet “atrocitats”, com en la roda de premsa del 2016, en què van denunciar atacs indiscriminats contra civils per part tant del govern sud-sudanès com dels opositors.

La situació al Sudan és desesperada des de l’esclat de la guerra de Darfur el 2003. Segons l’ONU, el conflicte ha deixat quasi 300.000 morts (la majoria civils) i més de 2,8 milions de desplaçats. A més, es va solapar en el temps amb la Segona Guerra Civil Sudanesa (entre el 1983 i el 2005, la primera va ser entre el 1955 i el 1972), que, després de deixar uns dos milions de morts, va desembocar en la independència de la meitat meridional del país com el nou estat de Sudan del Sud. Malgrat les intervencions de les Nacions Unides, tant el Sudan com el Sudan del Sud continuen sent dos dels països més pobres del món, amb una corrupció rampant, esclats d’epidèmies i brots de fam extrema, a part dels genocidis i els desplaçaments.

L’activisme de Clooney en temes de drets humans ve de lluny. De fet, a més de dedicar els diners dels anuncis de Nespresso als satèl·lits, Clooney també va convèncer Nestlé -matriu de la marca- perquè compri cafè a productors del Sudan del Sud.

Probablement, els drets humans sigui un tema de conversa recorrent a casa dels Clooney: la seva dona és l’advocada britànica Amal Alamuddin (Amal Clooney un cop casada), que gaudeix de gran prestigi entre els penalistes internacionals per haver defensat víctimes d’abusos de drets fonamentals al Tribunal Penal Internacional de la Haia i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La parella es va conèixer el 2013, es va casar un any després i el 2017 va tenir dos bessons.

Tanmateix, les inversions de Clooney en defensa dels drets humans no impliquen que renunciï a la vida de glamur que és pròpia de Hollywood. El simple fet de casar-se a l’Ajuntament de Venècia -va oficiar la cerimònia Walter Beltroni, exalcalde de Roma- ja ho demostra, igual que la seva llarga llista de possessions: té mansions a Los Angeles, Anglaterra i Itàlia, i un apartament en un gratacel de Manhattan dissenyat per Norman Foster. El 2016 es va vendre per uns 80 milions d’euros una propietat a Mèxic. L’actor compagina gales i festes regades amb xampany amb una consciència social de pedra picada.

Davant del luxe que envolta la seva vida, el seu activisme pot semblar pura hipocresia. Però mentre alguns actors eviten fer anuncis per no tacar el seu prestigi professional, Clooney els destina a causes que ell considera importants. No ha dit mai quants diners hi ha abocat, però tothom sap que un satèl·lit no és barat. Perquè, amb una fortuna com la seva, ¿què més li queda, més enllà de dedicar-la a defensar causes justes? O com diria ell mateix quan ens intenta vendre cafè a través de la pantalla: “ What else? ”.