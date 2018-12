Catalunya culmina el ‘sorpasso’ al País Valencià com a gran productor de joguines

Quan pensem en la indústria espanyola de la joguina ens ve al cap el País Valencià com a comunitat líder del sector. I tradicionalment ha sigut així, però aquest últim exercici es va produir el sorpasso. Les empreses catalanes van superar les valencianes en facturació, bàsicament per l’impuls de les exportacions, segons les dades de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ). Les dues comunitats acumulen conjuntament quasi el 80% del sector, i els percentatges de facturació són força similars. Però mentre Catalunya acumula quasi el 45% de totes les exportacions de la indústria espanyola de la joguina, el País Valencià es queda en poc més del 31%.

Els fabricants catalans de joguines, amb 60 empreses associades (el 27% del sector espanyol), lideren l’increment d’exportacions. Segons les dades de l’AEFJ, el 2017 Catalunya va incrementar un 43% les exportacions de joguines en relació amb el 2016. El sector exporta principalment a la Unió Europea, i és als mercats pròxims com els de Portugal i França on ven més. L’AEFJ també remarca que el 2017 hi va haver un descens de fins al 34% en les exportacions als Estats Units, cosa que consolida la davallada iniciada l’any 2016.

Una diferència important és que al País Valencià aquesta indústria està més atomitzada que a Catalunya. El sector de la joguina concentra la producció principalment al País Valencià, a l’anomenada Vall de la Joguina, a la subcomarca de la Foia de Castalla -a l’Alcoià-, en poblacions com Ibi, Onil i Castalla. En aquesta zona hi ha el 40% de les empreses de l’Estat, un 39,3% dels treballadors i aproximadament un 38% de la facturació. Catalunya, en canvi, només té un 28% de les empreses i un 27% dels treballadors.

Les dades són del 2017, l’últim exercici tancat, en què el conjunt de la indústria espanyola del sector va créixer per sota de les previsions, però continua augmentat per sobre de la mitjana mundial. Amb Espanya, Mèxic, Rússia i Bèlgica superen la mitjana internacional. Els joguinaires destaquen els creixements del 12% i 11% dels mercats mexicà i rus. Per això és tan important exportar a aquests països, perquè a la Unió Europea Alemanya i Itàlia es mantenen estables, mentre que França i el Regne Unit baixen un 1% i un 3% respectivament.

Espanya té 221 empreses del sector, amb uns 4.500 empleats directes i 20.000 llocs de treball indirectes. Són uns empleats cada cop més qualificats per la introducció de les noves tecnologies, segons destaca el professor d’EAE Eduardo Irastorza, que ha dirigit un estudi d’aquesta escola de negocis sobre el sector. Assenyala com una de les tendències de futur les aliances de grans corporacions amb tecnològiques, com la de Lego amb Microsoft. En el cas de la indústria catalana -i espanyola- la baixa natalitat dels seus mercats, Europa i Amèrica, li dificulta el creixement.

A més, en el seu treball el professor Irastorza destaca que el mercat mundial està controlat per grans multinacionals. L’empresa líder és Lego, amb una facturació de 7.597 milions de dòlars. La segona és Bandai Namco, amb 1.024 milions, i la tercera és Fisher-Price, amb 773 milions, seguida de Barbie (388 milions), Nerf (297) i Mattel (252). La majoria són nord-americanes i europees, però amb una gran part de la producció a l’Àsia.