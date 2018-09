La Caixa-Saba: una compra amb diners d’anada i tornada

La companyia d'aparcaments Saba ha viscut aquest estiu un important canvi en la seva estructura accionarial. Criteria Caixa, el hòlding inversor de La Caixa, s’ha convertit en l’accionista molt majoritari després de comprar les participacions que en tenien els altres socis institucionals. L’operació no va sortir barata, perquè Criteria va pagar-ne 438 milions d’euros, però ara el hòlding controlat per la fundació bancària recuperarà un terç d’aquests diners gràcies a un dividend extraordinari que repartirà Saba, de 130 milions d’euros.

L’operació de compra de les participacions dels altres socis es va tancar aquest estiu, després d’anys d’estira-i-arronses. Saba estava participada en un 50,1% per Criteria -que es va convertir en el soci de control quan Saba es va segregar d’Abertis-, i la resta del capital estava en mans de diversos fons: Torreal, de Juan Abelló, amb un 20%, KKR, amb un 18,2%, i ProA, amb un 10,5%, mentre que un 1,2% del capital estava en mans d’uns 3.000 petits accionistes. Quan Criteria va tancar el pacte va acordar pagar 438 milions d’euros per la participació dels tres fons, amb la qual cosa ara té un 98,8% del capital, mentre que un 1,2% continua en mans dels petits accionistes.

Com que l’empresa no cotitza -treure-la a borsa va ser un dels objectius de l’entrada dels fons, però la crisi econòmica va impedir-li obtenir prou dimensió-, els petits accionistes es podrien veure atrapats en la companyia. Però el president de Saba, Salvador Alemany, ja els va explicar en l’última junta d’accionistes -celebrada al juny- que hi haurà liquiditat per comprar-los les seves accions al mateix preu que Criteria va pagar als altres socis.

El divendres 14 Saba farà una junta, la primera sense presència dels fons, en què està previst que s’aprovi -i s’aprovarà perquè Criteria té majoria- el repartiment d’un dividend extraordinari de 130 milions d’euros, que equival a una quantitat de 0,176 euros bruts per acció.

Un dividend extraordinari que anirà a parar pràcticament tot als comptes de Criteria Caixa, que controla el 98,8% de les accions. És a dir, el hòlding de La Caixa recuperarà una bona part dels diners que va pagar per convertir-se en el gran soci de Saba i que en realitat rebaixen pràcticament un terç la inversió destinada a comprar la participació que en tenien Torreal, KKR i ProA.

Però, ¿com pot repartir 130 milions en dividends una empresa que el 2013 i el 2014 va registrar pèrdues, i que l’any passat tot just va guanyar 11,6 milions d’euros? La clau és la fermesa del balanç de l’empresa, que permet repartir el dividend a càrrec de la prima d’emissió. Fonts properes a Saba indiquen que el dividend que ara es repartirà, i que beneficiarà bàsicament Criteria, no afectarà els plans futurs d’expansió de la companyia, perquè l’empresa té una forta capacitat de generació de flux de caixa per fer el pagament i buscar alhora noves oportunitats de creixement, possiblement amb alguna adquisició.

La junta també està previst que autoritzi la companyia a comprar accions pròpies durant dotze mesos. Seria una solució per als petits accionistes que vulguin sortir de la companyia en les mateixes condicions que ho van fer els fons d’inversió.

Igualment està previst que la junta aprovi la nova composició del consell d’administració, remodelat un cop consumada la sortida dels fons d’inversió, tot i que no es preveu cap canvi en la cúpula de l’òrgan, amb Salvador Alemany com a president i Josep Martínez Vila com a conseller delegat. La resta de membres del màxim òrgan, del qual es va retirar fa uns mesos l’expresident de La Caixa, Josep Vilarasau, seran Josep Manuel Basáñez, Estefanía Collados, Maria Dolors Llobet, Óscar Carpio i Alejandro García Bragado.

Un consell que tindrà com a objectiu fer créixer l’empresa en dimensió i en rendibilitat, ja que Criteria necessita els dividends de les participades per alimentar de fons la Fundació La Caixa. Saba explota actualment unes 120.000 places d’aparcament en 4.000 pàrquings repartits entre Espanya, Andorra, Portugal, Itàlia i Xile. La companyia té una plantilla d’aproximadament 1.500 persones.