Un Bicing de carregadors externs per oblidar-se de la bateria del mòbil

“¿Perdona, puc carregar el mòbil deu minuts?” Aquesta petició s’ha convertit els últims anys en una recurrent crida a la solidaritat als cambrers de tot el món. En una societat hiperconnectada, demanar un salvavides per a la bateria del mòbil en un bar o un restaurant no és estrany. Però com en moltes altres situacions quotidianes, la indústria tecnològica ja hi ha vist un negoci. Power2Go és una empresa incubada a Barcelona Activa que ha creat una aplicació perquè els seus usuaris no hagin de patir si es troben amb aquesta urgència. La companyia ha instal·lat unes estacions amb bateries externes en una trentena de bars, restaurants i hotels de la ciutat. Els usuaris les poden llogar per cinquanta cèntims l’hora o un màxim d’1,99 euros al dia. Després les han de tornar a un altre dels punts geolocalitzats dins l’aplicació. “Vam detectar que ara és una necessitat en qualsevol moment del dia, però els bars no volen estar pendents dels mòbils dels clients”, assegura Sergi Arnal, un dels fundadors de Power2Go.

En una hora, insisteix, els usuaris poden tenir el telèfon carregat gairebé al 100%. Segons l’emprenedor, els locals guanyen potencials nous clients i s’emporten el 20% dels beneficis de l’estació. Més enllà del lloguer de bateries, algunes de les estacions compten amb una pantalla on les marques es poden promocionar. Des del seu naixement, Power2Go ha aconseguit finançar-se amb més de 100.000 euros entre recursos propis i inversors privats.

L'empresa té una trentena de punts on recollir la bateria a Barcelona i vol arribar als 100 a finals d'any

Arnal explica que l’empresa vol instal·lar fins a cent estacions a Barcelona d’aquí a finals d’any per fer el salt d’“alguns centenars” d’usuaris a “alguns milers”. L’aplicació està disponible des de l’agost i ara per ara els fundadors no es plantegen expandir-se a altres ciutats per si mateixos. En canvi, estan oberts a proposar franquícies del model a altres emprenedors que vulguin adaptar el sistema més enllà de Barcelona. “Actuem de manera local”, defensa Arnal.

D’altra banda, la companyia barcelonina s’ha fusionat amb Battery2Go, una altra empresa de la ciutat amb el mateix negoci, i ha incorporat el seu fundador Alexander Vasilevich. Arnal assegura que Power2Go és innovadora a l’Estat, però a la Xina el mercat del battery sharing ja és una realitat. A diferència de les empreses que ofereixen taquilles per carregar el mòbil en festivals o esdeveniments, defensa, amb aquesta aplicació catalana la mobilitat no és cap problema. Així, a partir d’ara si surts de casa sense bateria sempre et quedarà el recurs de treure la cartera.