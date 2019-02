El conflicte que podria fer pagar la llum per primer cop als empleats d’Endesa

Les difícils relacions entre empresa i sindicats tenen, habitualment, un impacte directe en la butxaca dels treballadors. Però en el cas de l’elèctrica Endesa va molt més enllà. Fins a 36.000 persones -entre empleats, prejubilats i jubilats- deixaran de gaudir del l’anomenada tarifa d’empleat, una subvenció en el rebut de la llum. Però, després d’un any de negociacions i més de 48 reunions per renovar el conveni, que va vèncer el 31 de desembre del 2017, no s’ha arribat a cap acord. El 27 de desembre empresa i sindicats van donar per trencades les negociacions.

Tot plegat és conseqüència de la reforma laboral del govern del PP i l’anomenada ultractivitat dels convenis. Com que el PSOE encara no ha fet la contrareforma -que els sindicats esperaven que fes-, com que s’ha acabat el 2018 sense acord l’empresa s’ha quedat sense conveni col·lectiu. I dins del conveni hi havia la subvenció al rebut de la llum, que no és poca cosa. Anava, segons l’empleat, de 9.000 a 15.000 quilowatts hora (kWh) de consum anual, i es podia aplicar a dues residències per família.

Però ara, sense conveni, els empleats (més de 9.000) han rebut una notificació de l’empresa. I als prejubilats (uns 2.000) i als jubilats (24.000), que també gaudien d’aquesta tarifa elèctrica subvencionada, els han dit que tenen fins al juny per buscar una empresa amb qui signar un contracte de subministrament. L’impacte no és poca cosa. L’empresa tenia previst reservar més de 700 milions d’euros per fer front a aquesta tarifa per a empleats i exempleats.

Els sindicats, però, han posat el crit al cel. El conflicte ha anat a més i, després de fer aturades d’una hora durant el mes de gener en els diferents centres de treball, ara ja es plantegen una vaga de 24 hores per al 21 de febrer, segons han avançat a l’ARA fonts del comitè d’empresa.

L’empresa considera “exagerada” la postura dels sindicats. Segons fonts d’Endesa, l’empresa proposava mantenir la tarifa subvencionada fins a 2.500 kWh -que és el que entén com a consum mitjà d’una família espanyola- i el cost fins als 9.000 kWh, que era el que fins ara tenien subvencionat de mitjana els empleats, convertir-lo en altres beneficis socials, com ara subvencions per a guarderies, escoles i altres avantatges. Però els sindicats, diu l’empresa, van contestar amb una proposta de màxims i van demanar que la subvenció arribés en alguns casos fins als 30.000 kWh.

Amb les negociacions trencades, el ministeri de Treball ha intervingut. En un ofici enviat a l’empresa i els sindicats amb data del 21 de gener al qual ha tingut accés l’ARA, el director general de Treball, Ángel Allué Buiza, insta les parts a tornar a reunir-se i reprendre les negociacions. “Es fa una crida expressa a Endesa per instar-la a reobrir la taula i a reprendre el procés negociador, juntament amb la recomanació de recórrer als mitjans de solució autònoma de conflictes (mediació o arbitratge voluntari) al·ludits anteriorment per desbloquejar les negociacions”, diu l’ofici.

Però la solució no va per aquest camí. La mediació al SIMA (una fundació que fa aquestes feines de mediació laboral) ha acabat sense acord i ara el conflicte va cap a la judicialització. L’Audiència Nacional és el tribunal on els empleats, prejubilats i jubilats portaran les seves demandes, però no només per la tarifa subvencionada sinó per altres aspectes que s’havien de negociar en el conveni col·lectiu.

Perquè, de fet, els sindicats creuen que centrar el conflicte en el rebuts dels jubilats és “una maniobra de distracció” de l’empresa per desviar l’atenció d’altres aspectes de la negociació, com la precarietat, la pèrdua de poder adquisitiu o la disminució de la plantilla, diu Ricard Serrano, secretari general de la secció sindical de CCOO d’Endesa a la zona nord-est.

Serrano, a més, recorda que aquest rebut de la llum no és un donatiu de l’empresa sinó una retribució en espècie, que ha substituït en altres negociacions els increments salarials. Així, explica, els empleats tenen retenció d’IRPF per aquest rebut, cosa que en la seva opinió s’ha de considerar part del salari i no com un avantatge social, a banda que en paguen l’IVA. Els sindicats, per tant, creuen que suprimir aquesta subvenció seria equivalent a una retallada de salaris en una empresa que el 2017, l’últim exercici tancat, va guanyar 1.463 milions nets.

Endesa, recorda Serrano, ha repartit en dividends el 100% dels seus beneficis. Uns dividends que, per cert, a qui més han beneficiat és a Enel, la companyia italiana que domina el 72% d’Endesa. “Ara volen abaixar els dividends al 80% del benefici, però si s’estalvien els 700 milions del rebut, guanyaran més”, protesta el sindicalista.