Qui hi ha darrere de l'Hotel Vela? La història dels Marriott, la família que només tenia un bar

BarcelonaQuan Dwight D. Eisenhower va arribar a la granja familiar dels Marriott i va baixar del cotxe, va constatar que en aquell raconet de Virgínia no només hi feia un dia gris i plujós: també s'hi havia instal·lat el fred. Definitivament, era una mala notícia per al president nord-americà, que havia quedat per caçar guatlles amb John Willard Marriott, l'amo de Hot Shoppe, una de les cadenes de menjar ràpid més important dels Estats Units. D'una gambada, va saltar al porxo, del porxo al rebedor i del rebedor a la sala d'estar. Amb una llar de foc centellejant al mig de l'estança, ell i l'amfitrió es van asseure per analitzar la situació. Valia la pena endinsar-se al bosc? O era millor quedar-se a casa? Mentre ho discutien, en Bill, el fill del magnat que aquell 1954 havia fet els 22 anys, va passar pel menjador. El president el va saludar, li va fer cinc cèntims de la situació i li va preguntar: "I tu, què en penses?".

Aquesta escena va quedar-se clavada a la ment del jove per a tota la vida. En va treure una lliçó: per molt que se sigui la persona més poderosa del món, és vital escoltar opinions diverses i arribar a un consens. Avui, l'anècdota apareix en un munt de llibres sobre lideratge empresarial, al costat de la brillant carrera que va signar Bill Marriott quan va agafar les regnes del negoci que li va llegar el seu pare. D'una cadena d'hamburgueseries en va saber alçar un imperi hoteler de luxe: els hotels Marriott. Actualment, és la primera cadena hotelera mundial: té un milió i mig d'habitacions en més de 8.500 hotels i el 2023 va facturar 10.754 milions d'euros, cinc vegades més que les seves rivals directes: IHG, Hilton, Wyndham i Choice. La proesa encara és més abismal si es té en compte que el seu progenitor va trobar sort al món del menjar ràpid arran de fundar un simple bar de cerveses.

La primera glopada d'èxit

El 1927, tres anys abans que naixés en Bill, John Willard Marriott i Alice Sheets Marriott, la seva esposa, van ajuntar els estalvis per fundar A&W Root Beer. El van concebre com un bar on els habitants de Washington poguessin anar a sufocar la calor dels estius prenent una bona cervesa. La beguda daurada li va funcionar. De mica en mica, van anar incorporant nous productes a la carta i van canviar el nom al local. Així va néixer el primer Hot Shoppes, la cadena de menjar ràpid que acabaria conquerint els Estats Units.

Al cap d'un any, ja tenien tres establiments. Un, pensat per demanar menjar des del cotxe. El salt endavant el va fer el 1937, quan va convertir-se en subministrador oficial del menjar que diverses companyies aèries oferien durant els seus vols. A la dècada de 1940, es va expandir gestionant les cafeteries de diverses institucions públiques nord-americanes, universitats i hospitals.

De les hamburgueses als hotels

El pas que va consolidar la família a l'Olimp dels magnats el va fer John Willard, el 1957. Tres anys després de la visita d'Eisenhower a la granja, va decidir explorar una nova via de negocis: l'hotelera. Al capdavant de la divisió hi va col·locar el seu fill Bill, a qui va confiar-ne l'expansió. Primer, va manar construir un hotel al costat d'un dels locals de menjar ràpid de la família. Va triomfar. El 1959, va obrir un segon establiment. "Eren els anys per excel·lència del turisme de masses", recorda Josep Maria Espinet, professor de la Universitat de Girona (UdG), especialitzat en economia del turisme. Els vols s'havien abaratit i poder volar ja no només era cosa de les elits. Deu anys més tard, la cadena ja tenia 11 hotels arreu dels Estats Units.

"La família Marriott va saber identificar i aprofitar les oportunitats dels primers anys d'expansió turística", constata l'expert. Aprofitant l'experiència que havia acumulat la companyia subministrant el càtering d'aerolínies, internacionalitzar el negoci va ser-li fàcil. El 1969 va aterrar a Mèxic i el 1975 va obrir el primer establiment a Europa, a Amsterdam. Des d'aleshores, la marca no ha parat de créixer. Avui, ja té 21 filials. "Cadascuna, per a un segment concret de client", diu Espinet. A Barcelona, hi té el luxós W Barcelona –l'Hotel Vela–, però també d'altres més econòmics, sota la marca AC.