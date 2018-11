Un casc connectat per predir els accidents laborals

A LES FÀBRIQUES del futur els cascos de seguretat no només seran un tros de plàstic. La start-up de Barcelona Engidi ha desenvolupat un prototip perquè aquest accessori de la seguretat laboral es converteixi també en una font d’informació sobre els riscos que pateixen els treballadors. Es tracta d’un dispositiu que es pot acoblar al casc i permet monitoritzar determinats indicadors, com ara els impactes o les caigudes, però també l’estrès tèrmic. Aquest últim factor serveix, per exemple, per saber si la temperatura ha augmentat sobtadament i existeix el risc que el treballador pateixi un cop de calor. Això també ha de permetre que els temps de rescat siguin més reduïts. “Hi ha molta tecnologia en el terreny de l’oci, però en el món laboral continuem fent servir els mateixos cascos”, segons assegura Ignacio Massana, director d’operacions d’Engidi.

Aquest casc del futur fa servir una tecnologia anomenada narrowband (banda estreta, en català), que permet aplicar la xarxa actual del 4G a l’internet de les coses. Això significa que la latència -el retard amb què arriba la informació-és molt baixa i, per tant, la comunicació entre el casc i el responsable de seguretat és gairebé a temps real. “Així podem enviar dades de manera més ràpida i econòmica”, explica Massana. A banda de monitoritzar els accidents de la plantilla, la idea és que el dispositiu també pugui predir en quins moments és més probable que hi hagi un accident i avisar l’empresa abans que es produeixi el greuge. “Si tens deu accidents, pots mirar quin és el patró de comportament comú en tots ells per predir l’accident”, diu l’emprenedor.

Ara el producte està en fase de proves per acabar de calibrar-lo i l’empresa preveu engegar-ne la comercialització el 2020. Mentrestant, durant l’any vinent Engidi en vol vendre entre 15 i 20 a les companyies que el vulguin començar a provar. En un principi, la start-up es va fixar en la construcció com a mercat potencial, però els emprenedors han vist de seguida que el dispositiu també interessa a la mineria, els serveis portuaris i les plantes de reciclatge. “Hi ha obres gegants amb només una persona per controlar la seguretat”, lamenta el director d’operacions d’Engidi. De moment ja han obert una delegació comercial a Xile per començar a treballar amb empreses industrials i mineres del país.

L’empresa també compta amb unes oficines pròpies a Barcelona, però la seva segona casa és Thinx, el laboratori obert de Telefónica i la fundació Mobile World Capital per experimentar amb la tecnologia 5G. La cinquena generació de xarxes mòbils es pot convertir en el salt endavant per a Engidi, que necessita que la interacció entre el dispositiu i la plataforma sigui al moment. Fins ara el projecte s’ha finançat amb ajudes a la innovació espanyoles i europees i l’empresa s’ha fixat el novembre del 2019 com a data per començar a vendre el servei amb un preu ja definit: un euro per cada dia i treballador connectat, a més d’un servei de consultoria.