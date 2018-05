Como invertir en criptomonedas en 2018

Invertir en criptomonedas está en auge. Esta tendencia cada vez está ganando más adeptos, porque es una buena forma de conseguir beneficios y además podemos hacerlo de manera rápida y sencilla.

Hoy en día, existen muchos soportes que nos ofrecen servicios para que podamos realizar este tipo de operaciones, pero además de conocer todo lo que acontece a este mercado y al sector financiero en general, es importante que tomemos nota de los pasos que debemos llevar a cabo para realizar inversiones lo más correctamente posible.

Además, también hay que tener en cuenta todos los factores que forman parte de todo esto, tanto aquellos que afectarán a nuestras inversiones de manera positiva como negativa.

¿Sabrías invertir perfectamente ahora mismo?, por si tienes algunas dudas, te vamos a explicar todo lo que debemos tener muy presente, para que nuestras inversiones durante este año sean un verdadero éxito.

Aspectos a tener en cuenta para invertir en criptomonedas

Invertir en criptomonedas no es sinónimo de invertir solo en Bitcoins, en el mercado contamos con una gran variedad de divisas digitales y la mayoría de ellas, suelen necesitar los mismos elementos para que podamos operar, al igual que tienen muy en cuenta similares aspectos.

En este sentido, debemos hacer referencia a tres cosas muy importantes si vamos a invertir en criptomonedas. Por un lado el lugar donde vamos a adquirirlas, por otro el proceso de verificación que debemos llevar a cabo y finalmente, los métodos de pago a través de los cuales vamos a realizar las transacciones.

¿Dónde compramos criptodivisas?

El primer paso que hay que realizar para invertir en divisas digitales es elegir un buen soporte que nos permita llevar a cabo esta acción. Lo cierto es que existen múltiples en el mercado que nos ofrecen servicios de este tipo, sin embargo, los exchanges son de los más populares.

En estos lugares podremos obtener todas las criptomonedas que deseemos, siendo las casas más populares de intercambio Bittrex y Coinbase, aunque existen muchas más. La gran particularidad es que contaremos con todas las herramientas necesarias para comprar criptodivisas y poder convertirlas, posteriormente, en monedas tradicionales (locales).

Además de los exchanges, también debemos conocer la existencia de las corredurías, donde podremos adquirir criptomonedas de una forma rápida y sencilla, aunque en este caso lo habitual es que tengamos que pagar comisiones adicionales.

Y por último, haremos lo propio con plataformas y brokers destinados a este fin, que suelen ser muy ventajosos ya que nos proporcionan unas medidas de seguridad excelentes, siempre teniendo en cuenta que debemos conocer muy bien el soporte que escojamos para no caer en la trampa de algunos que son fraudulentos.

Los procesos de verificación

Tras elegir el soporte a través del cual operaremos, lo normal es que éste nos pida que verifiquemos la cuenta que nos hemos abierto, sin este proceso poco vamos a poder invertir en criptomonedas. Dicho proceso dependerá siempre de la normativa por la que se rija el soporte, al igual que la ley financiera que esté establecida en nuestro país de residencia.

En cualquier caso, es un método más de seguridad, es por ello que, el soporte en cuestión, como mínimo, nos va a pedir que enviemos nuestro DNI o cualquier documento oficial identificativo, aunque también hay otros que nos solicitan mucha más información. La verificación es un proceso fundamental si queremos llevar a cabo nuestras inversiones, por lo que debemos informarnos bien de cómo es el que nos presenta el soporte que hayamos elegido.

¿Cómo pagamos?

El tercer aspecto que debemos conocer son los métodos de pago que están disponibles en el soporte escogido. En este caso, lo que nos solemos encontrar son las tarjetas de crédito, transferencias bancarias, depósitos y programas de pago online.

También esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque sin saber cómo podemos pagar, no vamos a poder adquirir las criptomonedas que necesitamos para invertir, y todo lo que hayamos hecho anteriormente no habrá servido de nada.

Aun así, fíjate bien en todos estos elementos, porque hay muchos que presentan cargos adicionales demasiado elevados y lo que a nosotros nos conviene es poder invertir de una forma asequible.

La importancia del wallet

Por último, hay que hacer referencia a los monederos virtuales de criptodivisas, puesto que se presentan como un elemento esencial para poder almacenar los activos y realizar todos los movimientos que necesitemos.

A través del wallet podremos enviar y recibir transacciones, siempre que tengamos claro cuál es la dirección del mismo.

Vías por las que podemos invertir en divisas digitales

Sabiendo ahora los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta, es el momento de hacernos la gran pregunta, ¿cómo podemos invertir en criptomonedas?.

La verdad es que este mercado nos ofrece un gran número de posibilidades, con lo cual, lo vamos a tener bastante fácil para realizar estas acciones. Veamos cuáles son:

Comprar divisas digitales a otras personas, es decir, conocer la dirección del wallet de otro usuario y llevar a cabo la transacción que corresponda para poder adquirir las divisas virtuales que necesitamos.

a otras personas, es decir, conocer la dirección del wallet de otro usuario y llevar a cabo la transacción que corresponda para poder adquirir las divisas virtuales que necesitamos. Cobrar por nuestros productos o servicios : poder obtener ganancias vendiendo este tipo de cosas. Normalmente se hace con Bitcoins.

: poder obtener ganancias vendiendo este tipo de cosas. Normalmente se hace con Bitcoins. Invertir en un broker financiero : es una de las formas más habituales, puesto que el soporte pone a nuestra disposición este mercado y podremos elegir la criptomoneda que más nos interese para conseguir las ganancias deseadas.

: es una de las formas más habituales, puesto que el soporte pone a nuestra disposición este mercado y podremos elegir la criptomoneda que más nos interese para conseguir las ganancias deseadas. Exchanges y minería: son las vías más populares, puesto que se dedican en exclusiva al mercado de las criptomonedas y nos proporcionan las herramientas adecuadas para que invertir en divisas digitales sea muy cómodo, rápido y sencillo. Precisamente sobre estas dos cosas vamos a hablar con más detalle en el punto siguiente de nuestro artículo.

Tipos de monederos para invertir

En este sector, nos encontramos con un gran número de monederos que nos permiten realizar nuestras inversiones, cada uno de ellos cuenta con unas características principales y presentan sus ventajas e inconvenientes.

En este caso, las carteras de almacenamiento en frío son muy utilizadas, puesto que nos ofrecen la posibilidad de realizar nuestras inversiones con totales garantías, con la ventaja de que los beneficios que obtengamos, los podemos almacenar en dispositivos externos al sistema, como puede ser un USB.

Es el monedero perfecto para evitar hackeos, aunque las transacciones se hacen de manera algo más lenta. Xapo, Electrum o Trezor, son algunas de las carteras en frío más conocidas.

Por otro lado podemos optar por la aplicación de cartera, que son muy parecidas a las anteriores, aunque para poder trabajar con ellas, debemos descargarnos un software que se instalará rápidamente en nuestro PC. Aquí nos encontramos con Jaxx o Exodus, entre otras.

Por su parte, las carteras en línea son las que más se usan en todo el mundo, porque cuentan con la facilidad de que podemos llevar a cabo nuestros movimientos directamente desde la red, de forma online, sin necesidad de que nos descarguemos ninguna aplicación. Son carteras muy útiles y prácticas, perfectas para realizar transacciones rápidamente. Algunas de las más populares son Mycelium, Bitcoin Core y Coinbase.

Los exchanges o casas de cambio es el cuarto método al que vamos a hacer referencia. Es cierto que no podemos considerarlos como monederos en sí, pero muchos de estos soportes cuentan con carteras adicionales.

Nos ofrecen servicios y herramientas para realizar nuestras inversiones, así como poder llevar a cabo otros movimientos, y entre los muchos que podemos elegir, de los más completos y seguros son Bitfinex, Kraken y Bitstamp.

La minería

La minería es otro de los procesos por los que podemos invertir en criptomonedas. Podemos decir que si nos volvemos mineros, conseguiremos parte de las divisas digitales con las que estamos trabajando, gracias a que descifraremos los algoritmos matemáticos que se encuentran en la cadena de bloques, o como todo el mundo lo conoce, el sistema blockchain.

Para poder realizar el proceso de minería de criptomonedas de forma correcta, es necesario que nos hagamos con un ordenador de gran potencia, aunque es cierto que cualquier computadora de esta generación nos puede valer, cuanto más especializada sea mejor, ya que así nos aseguramos que vamos a poder minar mucho más rápido y por tanto, obtendremos un mayor número de beneficios.

Hay que tener en cuenta el valor que presente la divisa digital que hemos escogido para minar, puesto que a mayor valor, más potencia necesitaremos para nuestro ordenador, así como también, éste consumirá mucha más electricidad.

Dentro de este escenario, hay que decir que, hoy en día, se ha vuelto popular otra nueva forma de minado, hablamos de la minería en la nube, donde los usuarios en vez de obtener un ordenador, lo que hacen es contratar la potencia que necesitan para minar.

Lógicamente cuanta más potencia hayamos contratado, mayores serán las ganancias, aunque es cierto que este tipo de minería tiene un pequeño hándicap, y es que el rendimiento será algo menor, ya que parte de nuestros beneficios lo tendremos que destinar a pagar el contrato correspondiente.

Teniendo en cuenta las dos fórmulas estrella que están disponibles para invertir en criptomonedas, es importante que sepas que España, es uno de los países donde podemos realizar este tipo de operaciones de una forma mucho más sencilla y rápida, ya que nos ofrece múltiples facilidades para trabajar con exchanges, brokers o agentes, sobre todo si lo hacemos con Bitcoins.

Eso sí, en cuanto a la minería, este proceso puede llegar a ser menos rentable que los anteriores en nuestro país, debido al elevado consumo eléctrico y a los costes fiscales que están establecidos.

Estrategias de inversión en criptodivisas

A la hora de invertir, cada usuario contará con su propia estrategia, puesto que el objetivo final es conseguir beneficios y como bien se dice “cada maestrillo tiene su librillo”. A pesar de ello, siempre podemos hacer uso de las estrategias de inversión estándar que están establecidas dentro de este mercado.

En primer lugar, una de las estrategias más utilizadas es la de aprovechar el estado alcista de los precios de las divisas digitales. Como bien sabemos, el mercado de las criptomonedas es bastante volátil, con lo cual, el precio de los activos puede cambiar de un momento a otro.

Esto no debe ser un problema para nosotros si trabajamos con los soportes adecuados, algunos de ellos ya te los hemos explicado en otros apartados, puesto que se encargarán de darnos toda la información que necesitemos acerca del estado de estos precios y así podremos aprovechar el momento álgido para realizar nuestras inversiones. Con este tipo de movimientos, nos aseguraremos el poder obtener el mayor número de ganancias.

Por otro lado, otra de las estrategias es realizar procesos de compra y venta de forma constante. De nuevo entra aquí en juego la volatilidad del mercado, pero si vamos generando un gran volumen de negocio, siempre tendremos la garantía de que vamos a conseguir beneficios, puesto que estaremos presentes en este mercado de forma continua y alcanzaremos el éxito muy rápido.

Por todo ello, ahora que hemos visto lo fácil que es invertir en criptomonedas, debes saber que las divisas digitales fueron las protagonistas en Diciembre entre los traders y conociendo el valor que están alcanzando muchas de ellas, de momento, siguen siendo muy importantes en el mundo de las inversiones en este 2018, una tendencia que los expertos aseguran que seguirá así, hasta finales de año.

Características principales de las monedas virtuales

No podemos invertir en criptomonedas sin que conozcamos cuáles son sus características principales, porque así entenderemos mucho mejor el mercado y todos los cambios que experimenta.

En este sentido, uno de los aspectos más importantes que debemos recordar, es que las criptomonedas no son divisas físicas, son virtuales, por lo que nunca vamos a poder tenerlas en la mano como una moneda de un euro o un billete de 20. Eso sí, se pueden almacenar en dispositivos físicos, pero nada más.

También debemos tener en cuenta que todos los sistemas que presentan las criptomonedas más populares usan la criptografía. Una técnica a través de la cual se van creando más divisas digitales. Sin duda, es la característica más esencial dentro de este mercado, puesto que éste se presenta como descentralizado, ya que no depende de la regulación de ningún país o entidad financiera.

El valor de las criptomonedas depende exclusivamente de la oferta y la demanda de los usuarios. Estos son mucho más libres a la hora de invertir en estas divisas digitales, de ahí que se puedan conseguir más beneficios y que este mercado cuente cada vez con más seguidores. Ambas características son piezas clave para entender el por qué es beneficioso invertir en monedas virtuales durante este año.

Hoy en día, existen más de 1.300 criptomonedas en todo el mundo, con la particularidad de que casi semanalmente, se crean otras divisas digitales nuevas, por tanto, es un mercado que nunca deja de crecer. Esto es posible gracias al uso de la tecnología en sus sistemas y es por ello por lo que las criptomonedas son el principal atractivo en la actualidad para los inversores.

Las mejores criptomonedas para 2018

Cuando hablamos de criptomonedas, la primera que se nos viene a la mente es el Bitcoin, puesto que fue la pionera y la que cuenta con un mayor valor en el mercado.

Pero debes saber que el año pasado, hubo otras que fueron más rentables, como es el caso de Ethereum, IOTA, Neo o Nxt, entre otras. ¿Cuáles serán las protagonistas en 2018?

Bitcoin

Durante este año, el Bitcoin volverá a tener una tendencia alcista. Aunque nunca ha parado de crecer, es cierto que en algunos momentos se ha visto estancado por la aparición de otras criptomonedas.

Pero el Bitcoin se presenta como una buena oportunidad para invertir en 2018, haciendo alarde de su experiencia en el mercado y del valor con el que cuenta, que cada vez va a más.

De hecho, el año pasado llegó a los 1.000 dólares en marzo, aumentando su valor en un 130% con respecto a 2016 y ahora, esta cifra supera los 4.000 dólares.

Ethereum

Ethereum ya creció bastante en 2017 y en 2018 también se encuentra entre las mejores criptomonedas para invertir. Es la gran alternativa al Bitcoin y actualmente se posiciona como la segunda divisa digital dentro del ránking mundial.

Se trata de un sistema que cuenta con sus propios tokens y además, hace uso de los contratos inteligentes, es decir, que además de poder crearnos una cuenta normal, también tenemos la oportunidad de hacer lo propio pero con un código, así como también, ejecuta las transacciones de forma más rápida que el sistema Bitcoin.

IOTA

Es la gran apuesta de este año, puesto que es una criptomoneda que se ha vuelto muy popular ya que este sistema pretende integrar las divisas digitales en el Internet de las Cosas (IOT).

La principal particularidad de IOTA es que no utiliza el sistema blockchain, si no otro llamado Tangle, que es muy parecido al de la cadena de bloques pero en este caso no existen los usuarios (para minar) ni las tarifas. Todo se basa en la criptografía. IOTA ya dio que hablar el año pasado, y parece que éste va por el mismo camino.

Litecoin

Se trata de una criptomoneda que lleva bastante tiempo en el mercado, de hecho fue creada en 2011 y desde entonces, siempre se ha centrado en reducir los tiempos de transacción del Bitcoin.

Actualmente lo ha conseguido, pero sigue actualizando su sistema y mejorando sus servicios, por este motivo también se encuentra entre las 10 criptomonedas primeras del mundo.

Ripple

Algo parecido a Litecoin le ocurre a Ripple, una criptomoneda con 5 años de experiencia en el mercado que no para de crecer a pasos agigantados.

Hoy en día se encuentra en el cuarto lugar del ránking y la mayor ventaja que nos presenta es que es un sistema que es capaz de llevar a cabo hasta un máximo de 1.000 transacciones al segundo.

Monero

La última criptomoneda a la que vamos a hacer referencia es Monero. Los expertos aconsejan apostar por esta divisa digital en 2018 porque ha crecido notablemente en los últimos meses.

Entre otras cosas, porque presenta una rapidez de ejecución de operaciones bastante notable pero sobre todo, por su anonimato, ya que todos los movimientos que llevemos a cabo con Monero, así como las cantidades con las que trabajemos, nunca se conocen, por lo que podemos estar seguros cada vez que operemos con esta criptomoneda.

Algunos consejos para invertir en criptomonedas

Si quieres invertir en criptomonedas de manera adecuada, una de las primeras cosas que debes hacer es adquirirlas a precio muy barato. Recuerda la volatilidad del mercado, aprovecha la oportunidad y cuando tengas en tu poder las criptomonedas que correspondan, intenta venderlas a un coste mucho más elevado, así te asegurarás que obtendrás el mayor número de beneficios de una forma rápida y sencilla.

Eso sí, ten en cuenta que no es conveniente hacer estos movimientos a corto plazo, este mercado es ideal para inversiones con más tiempo de duración, por ello es importante que te armes de paciencia, las prisas en este sector nunca fueron buenas.

No olvides invertir en criptomonedas que tengan experiencia en el mercado, que presenten buenos sistemas y además, cuenten con un buen volumen y una tecnología consolidada y fácil de usar. Aunque puedes apostar por divisas digitales más novedosas, para empezar, siempre es mucho mejor elegir criptomonedas que ya conozcamos y se sepa cómo es su funcionamiento.

Por último y no por ello menos importante, nunca dejes de aprender. Intenta informarte de todo lo que se relaciona con este mercado, conoce las actualizaciones que van surgiendo y aprende todo lo necesario para poder invertir de una forma adecuada.

Solo así conseguirás alcanzar el éxito. Recuerda, en 2018 las criptomonedas seguirán estando de moda y se presentan como una ocasión perfecta para realizar inversiones y obtener grandes beneficios.