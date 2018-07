El món vegetal, la guia per bioinspirar-se aquest estiu

Arriba l’agost i l’època de vacances per a la majoria. En aquestes dates moltes persones decideixen perdre’s en excursions i viatges arreu del món, ciutats i ecosistemes. Una bona forma de continuar vivint l’estiu bioinspirant-se és aprofitant aquests dies de vacances i explorant boscos i altres ecosistemes vegetals.

Per què és rellevant observar les plantes i els vegetals? Explica Stefano Mancuso, neurobiòleg vegetal, que malgrat la concepció que els humans tenim d'aquests organismes, els quals tendim a definir com a immòbils i insensibles, són éssers amb una profunda intel·ligència i sensibilitat de la qual tenim moltes coses a aprendre. Mancuso aporta unes xifres molt rellevants: «a la terra existeix tan sols un 0,3% de vida animal enfront d'un 99,7% de vida vegetal», per tant, és difícil que haguessin prosperat si no fossin éssers vius altament adaptables i intel·ligents.

Observar la natura en un estat de relaxació (que en vacances sol ser dels pocs moments en què el podem aconseguir en plenitud) pot canviar la nostra perspectiva. Quan ens trobem ofuscats o amb la incapacitat d’innovar en la nostra vida professional i privada, descobrir nous processos vitals ens pot obrir a noves perspectives. Les plantes tenen fins a 15 sentits més enllà dels 5 humans, alhora, tenen refinats mecanismes de comunicació entre elles i, fins i tot, amb espècies animals. Altres sorprenents característiques són la capacitat de dormir, cuidar dels seus fills, prendre decisions, desenvolupar personalitats o manipular altres espècies per assegurar la seva supervivència.

La biomimètica es basa en la vida natural per crear estratègies d’èxit que resolguin la complexitat amb la màxima senzillesa possible. En un estat de relaxació i en la plenitud dels silencis naturals, podrem observar i connectar amb la natura, entendre com els arbres i plantes funcionen, i adaptar aquestes actituds a les nostres accions. Per exemple, podem basar-nos en alguns sistemes de comunicació comunitària vegetal per tal d’assegurar el repartiment alimentari en sistemes d’enginyeria per aprendre a crear xarxes de distribució d’aigua. A més, altres adaptacions del comportament dels vegetals a la seva comunitat podrien, fins i tot, a inspirar-nos per com interactuem nosaltres amb els nostres semblants: adquirim posicions egoistes i d’enriquiment personal (i, per tant, antinaturals), o apostem per un creixement conjunt del nostre ecosistema en què els guanys siguin compartits, com fan la majoria de les plantes?

Però per a molts de nosaltres, persones sense formació especialitzada, és difícil entendre quins són i com funcionen aquests processos naturals bioinspiradors. Per això, aprofitant també que l’estiu és l’època ideal per dedicar-se a la lectura, recomanem la immersió en ‘Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal’, un llibre que servirà com a guia per copsar tota la diversitat i complexitat d’aquests comportaments i intel·ligències vegetals.