Quin és el tresor més valuós a la Terra?

Alguna vegada has pensat què fa al planeta Terra realment especial? El Sol? Les plantes? Els animals? Crec que l'aigua és el tresor més valuós del món!

L'aigua fa que el nostre planeta sigui únic; enllaça i connecta a tots els éssers vius. Gairebé en qualsevol part hi ha aigua, també hi ha vida i aquesta és la raó per la qual els científics la busquen intensament en Mart! Aquesta molècula bàsica però alhora complexa és indispensable per a la vida. Com sabeu, el nostre cos està format entre un 50 i un 70% d'aigua i el mateix s'aplica al nostre gos, gat, etc. Resulta impressionant pensar que les meduses estan gairebé compostes pel 100% d'aigua!

L'aigua és literalment part de nosaltres i està al nostre voltant. De fet, 2/3 del planeta està cobert per aigua. Els oceans atresoren la major part de l'aigua, encara que només el 3,5% és realment aigua dolça, de fet la principal font d'aigua potable. A més, aquesta petita fracció d'aigua potable no es distribueix homogèniament a tot el món i ni tan sols està present en "forma" líquida a tot arreu.

Pots imaginar-te a tu mateix en una de les regions més desèrtiques del món i trobar-te envoltat d'aigua? L'àrea circumdant de Lima, al Perú, per exemple, és considerada una de les regions més seques del món i gairebé mai plou. No obstant això, gràcies a l'excepcional característica climàtica d'aquesta zona, les denses boirines procedents de l'Oceà Pacífic queden bloquejades pels Andes, fenomen que genera un "sòl fèrtil" per als "grangers de boira". Els agricultors de boira usen simples xarxes col·locades en els cims de pujols d'àrees amb boira persistent per a induir la condensació d'aigua de la boira i recol·lectar-la per a finalitats domèstiques o agrícoles.

El moviment "Peruanos sin agua" (MPSA) va decidir començar amb aquest barat, simple però eficient equip per a recol·lectar aigua de boira i distribuir-la a les comunitats que viuen en àrees urbanes marginades i pobres amb accés inadequat a l'aigua. Gràcies a aquesta posició geogràfica i climàtica específica, en condicions ideals, cada xarxa instal·lada podria recol·lectar fins a 400 litres per dia. Des de 2005, el MPSA, amb el suport de socis internacionals, va instal·lar al voltant de 1550 xarxes i va capacitar a les comunitats locals per a usar-les i mantenir-les. Fins ara, al voltant de 60.000 persones poden arribar a beneficiar-se d'aquest sistema que representa una millora potencial per a aquestes comunitats on la falta d'aigua potable i sanejament és un problema greu.

Igual que el Perú, el nord de Xile té àrees extremadament desèrtiques i condicions geoclimàtiques similars. Aquí, científics de la Universitat Pontifícia de Xile, a Santiago, en col·laboració amb investigadors de l'Institut de Tecnologia de Massachussets (MIT), estan recol·lectant aigua potable de la boira costanera. Recerques addicionals i estudis de laboratori van poder optimitzar la geometria de la malla i la seva química de superfície, millorant així l'eficiència de la recol·lecció en un 500 per cent. Una millora impressionant!

En algunes regions d'Àfrica, on la població té un accés deficient a l'aigua, l'ONG "Warka Water" està instal·lant torres articulades i barates, denominades com l'arbre simbòlic de Warka. També en aquest cas, la xarxa constitueix la unitat bàsica, necessària per a recol·lectar aigua de la humitat atmosfèrica.

Un altre lloc perfecte per a recollir aigua de boira està molt més prop de la península Ibèrica. De fet, els fenòmens anomenats "núvols marins" a les Illes Canàries van obligar els investigadors a avaluar la possibilitat d'obtenir aigua mitjançant l'ús de xarxes recol·lectores de boira. Inspirada en l'arbre natiu de Garoé, que pot recol·lectar aigua de boira, la companyia “Aigües de Boires” està desenvolupant implants de cultiu de boira per a produir aigua potable.

En general, la tecnologia de recol·lecció de boira està encara en bolquers, però gràcies a la particularitat d'algunes regions geogràfiques, constitueix una solució particularment reeixida per a fer front a la manca d'aigua en àrees urbanes aïllades i pobres. Els investigadors estan treballant per a comprendre més profundament i millorar aquesta poderosa tecnologia. No obstant això, es necessiten més estudis per a comprendre com l'eliminació massiva d'aigua de l'atmosfera podria afectar l'ecosistema local.

L'aigua és un preciós tresor indispensable per a tots els éssers vius en la Terra i és la nostra responsabilitat optimitzar el seu ús i no malbaratar-la.