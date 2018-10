Menys nens, més mascotes: el boom dels animals de companyia

A Espanya cada cop hi ha menys criatures: és el tercer país de la Unió Europea amb la taxa de natalitat més baixa i el segon en divorcis. A més, l’economia ha abandonat els dies més negres i els costums sociològics han canviat. Tot un còctel que, de forma inesperada, ha impulsat un negoci: el dels animals de companyia.

“La gent triga cada cop més a tenir fills i acaba invertint el temps en una mascota”, explica Talía Bonmatí, consellera delegada de Dinbeat, una empresa dedicada a la fabricació de dispositius que monitoritzen les constants vitals dels animals de companyia i les transmeten als veterinaris. En la mateixa línia s’expressa Demis Torres, conseller delegat de Mascoteros, la primera plataforma de compravenda a Espanya que connecta botigues i propietaris d’animals. “Podem identificar un petit comportament en els últims cinc anys, i és que la gent es separa més i busca suport en una mascota”, reflexiona.

Les dades del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya ho confirmen: segons un estudi publicat per aquesta entitat, el nombre d’animals registrats amb xip no ha parat d’augmentar, i ha passat de quasi 82.000 nous registres el 2012 a 95.000 altes l’any passat. Segons Lluc Ferrer, president de l’Associació Espanyola de Distribuïdors de Productes per a Animals de Companyia (AEDPAC), es calcula que el negoci relacionat amb la cura de les mascotes suposa un volum de 1.700 milions a Espanya. El mercat, a més, encara té un ampli marge de creixement. “Avui dia un americà es gasta tres cops més que un espanyol” en la cura del seu animal domèstic, diu Ferrer. “Això et dona una idea del potencial del sector”, afegeix.

Una dada que exemplifica el creixement del mercat són els resultats d’algunes de les empreses de nova creació del sector. Mascoteros va constituir-se com a plataforma online fa poc més de dos anys i va tancar el seu primer exercici amb una facturació de 900.000 euros, al voltant de 8.000 referències i uns 31.000 usuaris. Avui preveu tancar l’any comptable amb unes vendes que s’acostarien als 6 milions d’euros, el nombre de productes pujaria a 38.000 i el de clients registrats a 164.000.

En el cas de Dinbeat, la companyia té previst llançar 100 dispositius per controlar les constants vitals dels animals de cara a principis de l’any vinent, però admet que el seu mercat potencial “pot arribar a les 240.000 unitats”.

El sector, doncs, està en un moment d’optimisme i no sembla que s’hagi d’aturar. Almenys a curt termini. Ara bé, les veus consultades coincideixen que els pròxims anys l’entorn empresarial variarà. Així ho creu Torres, que opina que “el mercat ja comença a estar saturat”. Pel que fa a les plataformes de venda online, “tot tendirà a la concentració”, assenyala el conseller delegat de Mascoteros. D’altra banda, Bonmatí assegura que el comportament serà diferent en el mercat de les start-ups tecnològiques i opina que “encara hi ha molt camí per recórrer”.

La transformació del sector ha trobat a internet el seu millor aliat, cosa que ha obligat les clíniques veterinàries clàssiques a replantejar el seu model de negoci. Maria Piferré, membre de la junta del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, observa que els resultats de les consultes “també milloren de mica en mica respecte a altres anys”. Això sí, “l’única sortida que tenen ara els veterinaris consisteix a donar una atenció molt més personalitzada”, diu Piferré. Tot i els esforços per tirar endavant, des del sector encara reclamen que es rebaixi l’IVA veterinari, actualment del 21% (abans era del 8%). “Si seguim sent discriminats, el sector no avançarà”, alerta Piferré.

Sigui com sigui, Espanya és un dels països que més ingressos destina a cuidar les mascotes. L’afecte que la gent sent pels animals de companyia es mantindrà. El que falta per esbrinar és com ho seguirà el mercat.