“Barcelona viu un moment dolç, però trobar-hi talent és un drama”

Va començar creant un blog i ara dirigeix una empresa de màrqueting digital que està a punt de superar els 20 milions d’euros de facturació. Com s’ho ha fet?

Quan les xarxes socials van començar a irrompre amb força, jo treballava a Oxfam Intermón. Allà m’hi vaig començar a especialitzar i, quan vaig decidir agafar-me un any sabàtic per anar a fer la volta al món, vaig voler seguir connectat a l’entorn digital obrint un blog i explicant-hi com m’estava anant. La iniciativa va tenir tanta repercussió que em va obrir els ulls. Després d’aquesta experiència, quan vaig tornar, em vaig convertir en consultor freelance i, durant quatre anys, vaig treballar pel meu compte assessorant grans companyies com Vueling o Gas Natural en la gestió de la seva presència online. D’especialistes, aleshores, n’hi havia poquíssims. Vaig començar a acceptar encàrrecs fins al punt que em vaig quedar sense hores disponibles. Treballava al màxim i, per tant, com que tenia més coses al cap, feia pitjor la feina.

I aleshores va decidir automatitzar la seva feina.

Sí. Vaig arribar a la conclusió que, si volia donar servei a moltes més empreses i mantenir un elevat grau d’eficiència, havia de crear un programari que m’ho permetés fer. Vaig ajuntar-me amb dos socis i vam crear Adsmurai: l’única companyia al món que ofereix serveis en social advertising i en user generated content. Què vol dir? És senzill. Imaginem-nos que una empresa com Damm -companyia amb la qual hem treballat- vol transmetre el seu ADN mediterrani a través d’una campanya digital. Nosaltres som capaços de rastrejar milions de fotografies penjades pels mateixos usuaris a les xarxes socials, triar les que reflecteixen millor l’esperit de la marca, posar-nos en contacte amb l’autor i aconseguir els drets per utilitzar-la. Amb aquest sistema, les campanyes funcionen entre un 20% i un 40% millor que les ideades amb contingut artificial creat en estudis fotogràfics. També podem analitzar les dades que pengen els usuaris per oferir-los la publicitat que els pot interessar més.

Diuen que són l’única empresa al món que combinen aquestes dues coses. Com ho saben?

Ens ho va dir Facebook. De fet, formem part del programa d’acceleració que va crear aquesta companyia: de 250 empreses de tot el món en van triar 10. I, entre elles, hi havia Adsmurai. Tenim 60 treballadors i som presents en països com Mèxic, Colòmbia o França. Vam decidir sortir a fora quan ens vam haver assegurat una bona tracció. A vegades, internacionalitzar-se pot semblar romàntic i glamurós, però d’això no en té res. Et multiplica la feina per mil.

¿En tres anys ja han aixecat cinc milions d’euros?

Sí. Just començar vam tancar una ronda d’inversió d’un milió d’euros i, recentment, n’hem aconseguit fer una altra per un import de quatre milions, que han arribat gràcies als mateixos inversors que la primera. Es creuen el negoci i hem de seguir creixent. Tenim una capacitat disruptiva molt gran dins la indústria. No serà estrany si d’aquí un temps gestionem ja mil milions d’euros en publicitat. De fet, som tan disruptius que, tot i que Barcelona viu un moment dolç del món emprenedor, trobar-hi talent en el nostre camp és un drama. Els acabem formant nosaltres i això ens comporta grans despeses.