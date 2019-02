ICrowdhouse acosta el petit inversor a la promoció de cases i locals comercials

Els operadors tradicionals del sector immobiliari no es volen perdre les oportunitats de negoci que sorgeixen de les noves tecnologies i els nous models de negoci més participatius. És el cas de l’agència barcelonina Busquets Gálvez, que participa a iCrowdhouse, una plataforma de micromecenatge immobiliari. Aquesta plataforma ja ha aixecat cinc milions d’euros en el primer any de captació d’inversors, i l’objectiu per al 2019 és posar en marxa dos projectes d’inversió al mes, d’una quantitat mitjana de mig milió d’euros cadascun, segons ha explicat a l’ARA el fundador i conseller delegat de la companyia, Yago Poveda.

La plataforma té l’autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) des de l’inici del 2018 i està sota la seva supervisió. Ara acaba de posar en marxa dos nous projectes, un al barri de Gràcia, que consisteix en construir en un solar i des de zero una casa unifamiliar, i un projecte a Marbella de tres habitatges també unifamiliars d’obra nova.

La plataforma, en el fons, és una eina que democratitza la inversió en el sector immobiliari, ja que permet invertir-hi a estalviadors que no podrien fer-ho en grans projectes. Però també és un canal per als inversors tradicionals, que poden posar els ous en més cistells perquè amb els mateixos diners poden participar en més projectes, a diferència de la inversió immobiliària tradicional, en què tot el capital de l’inversor va normalment a un sol projecte.

Aquesta plataforma, explica Yago Poveda, exigeix als inversors una participació mínima de 1.000 euros en cada projecte, per captar petits inversors però no petits estalviadors, cosa que podria passar si es permetés la inversió de quantitats inferiors.

de moment ja té 326 inversors registrats, dels quals un centenar ja han participat en projectes concrets, amb una aportació que de mitjana s’acosta als 3.000 euros. Poveda explica que iCrowdhouse pot donar una bona rendibilitat als inversors, de vora el 15%, perquè busca actius en fase inicial, no pisos acabats o quasi acabats -negoci que seria més d’especulació-, de tal manera que la plusvàlua entre la compra i la venda és més elevada. A més, es busquen habitatges que no s’hagin publicitat en els portals immobiliaris, sinó que siguin projectes de promotors. A més de pisos, i aprofitant el know-how de Busquets Gálvez, la companyia també inverteix en locals comercials, d’obra nova o de rehabilitació completa, per vendre’ls o posar-los a lloguer amb rendibilitats, en aquest últim cas, d’entre el 5% i el 6%.

Els promotors no poden finançar tota l’obra a través de la plataforma. És una mesura imposada per trobar promotors implicats, no promotors a qui els bancs hagin denegat el crèdit i busquin sistemes alternatius de finançament per als seus projectes.

Per això, explica Yago Poveda, no accepten projectes si el promotor, com a mínim, no posa un 10% de la inversió necessària. El plantejament no és ser una alternativa als bancs sinó un producte d’inversió. Per al conseller delegat de la companyia l’objectiu no és ser finançadors, sinó oferir “un producte que democratitzi la inversió immobiliària per a persones que, d’una altra manera, no podrien entrar-hi”.