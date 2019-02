Exoesquelets: els ‘robocops’ que et descarreguen l’esquena

L’agent Alex Murphy era el personatge que, en la película Robocop, es convertia en un implacable policia, mig humà i mig robot. Aquest mix entre home i màquina encara no ha arribat a la indústria, però la tecnologia dels exoesquelets s’està estenent cada cop més entre les empreses per ajudar els empleats que tenen feines dures, sobretot les que requereixen un esforç físic que castiga grups musculars, com espatlles, braços, cames i, sobretot, l’esquena.

La tecnologia existeix, i es comença a aplicar, però encara no està regulada, perquè no hi ha normativa d’homologació. Tot i això, algunes indústries ja n’han vist els avantatges i estan començant a fer proves. Perquè no és només una qüestió de salut laboral: el seu èxit també es trasllada als comptes de les empreses. Un exoesquelet pot tenir un cost d’entre 3.000 i 5.000 euros, segons el model. Però l’estalvi que pot aconseguir una empresa quant a baixes, contractació i formació de substituts és molt important. “Comparant la despesa de l’exoesquelet amb els costos associats a les baixes, hi ha un estalvi espectacular”, explica Josep Nadal, cluster manager del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC).

El CIAC ha començat les proves per analitzar els avantatges que aquesta tecnologia pot aportar a la indústria. En les proves hi participen empreses importants del motor, com ara Meleghy Automotive i Nissan. Però no són els únics. A la botiga de Badalona d’Ikea també s’hi estan fent proves.

Els avantatges que de moment s’han comprovat són importants, amb una reducció de la càrrega muscular que en alguns casos pot arribar al 60%. Però no és l’únic element. L’exoesquelet també impedeix determinades postures o moviments que provoquen lesions.

En el cas del CIAC, la iniciativa va partir de Meleghy però l’interès va anar més enllà: fins a 42 indústries del sector que formen part d’aquest clúster s’hi van mostrar interessades, i el CIAC va encomanar a un grup format per la certificadora SGS, el centre tecnològic Eurecat i la Universitat Politècnica de Catalunya els treballs per definir el projecte i fer els estudis, amb contacte amb les autoritats laborals, i molt concretament amb l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

Dos anys després ja s’han fet les proves de laboratori, amb una població activa laboral integrada per 14 treballadors de Nissan i Meleghy Automotive, 11 homes i 3 dones d’entre 25 i 57 anys. Els resultats són encoratjadors. S’han provat quatre tipus d’exoesquelets, un per a les cames, un per als braços sense pes, un per als braços amb pes i un per a l’esquena. L’exoesquelet redueix un 60% l’esforç muscular en els quàdriceps, amb una disminució també significativa de l’activació de la resta de músculs de les cames. També s’ha aconseguit una reducció de l’activació muscular del 10% al 25%, segons el model, a la part posterior i anterior del tronc (erectors cervicals, lumbars i abdominals), els bíceps, els deltoides i els dorsals.

Ara ja s’ha passat a una segona fase, amb proves a les línies de muntatge, on a més es pot comparar el resultat en els operaris que utilitzen els exoesquelets amb la situació muscular dels treballadors que no el fan anar i que ocupen el mateix lloc. S’espera tenir els resultats abans de l’estiu.

Els avantatges per a les empreses, però, es preveuen notables. “Menys baixes, menys necessitat de rotació en els llocs de treball i allargament de la vida laboral en el cas d’operaris amb feines més penoses” són algunes de les millores que poden comportar aquests ginys, segons Josep Nadal.

En el cas d’Ikea, la prova es fa als centres de Badalona, San Sebastián de los Reyes i Vallecas. Els empleats de les unitats logístiques d’aquests centres provaran exoesquelets durant sis setmanes, durant les quals els equips mèdics de cada botiga faran un seguiment especial per documentar l’evolució i les càrregues físiques. Els empleats han rebut informació i formació de la seva empresa i també d’Iturri, la companyia de subministraments industrials i protecció fabricant de l’exoesquelet escollit. Després d’aquesta prova de sis setmanes s’avaluaran els resultats i els beneficis reals que poden comportar els exoesquelets per als empleats, i si els resultats són positius s’ampliarà l’ús a la resta de botigues i unitats d’Ikea a tot Espanya.