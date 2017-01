Els ‘zombis’ que recullen deixalles

Crida l’atenció la dignitat i l’educació dels humans que es dediquen a recollir porqueria i escombraries pels carrers de Barcelona. Aquelles figures que vaguen per la ciutat arrossegant un carro de supermercat convertit en una escultura de Tàpies (+) i busquen tresors de valor (per a ells) al costat dels contenidors. Incansables, metòdics, en silenci respectuós. I fan una feina apreciable netejant els carrers de deixalles especials que algun mandrós no ha volgut portar al punt verd. Al contrari d’altres col·lectius, com el dels manters, aquestes persones no creen conflictes, no es manifesten ni tampoc reclamen res. Hauríem de fer un esforç per intentar inserir-los en la societat? Dels col·lectius més desafavorits, aquest seria el que ho tindria més fàcil, perquè genera un benefici. Hi ha algú que està guanyant diners gràcies a la seva feina. I aquesta rendibilitat podria passar a mans públiques i ser utilitzada per a la seva reinserció. Punts verds ambulants? Uniformats? Per què no? A canvi, sisplau, fem fora els llauners, símbol de tots els mals.