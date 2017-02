“Les noies de fins a 35 anys compren compulsivament, i ho volem aprofitar”

La idea de Bitrendy sorgeix arran d’una amistat.

Fa dos anys, una amiga meva que tenia milers de seguidors a les xarxes socials em va explicar que li havia sorgit un problema: els usuaris li preguntaven constantment per la marca i el preu dels vestits que portava a les fotografies. Volien comprar-los, però ella no tenia temps per respondre’ls a tots. Va ser aleshores quan vaig començar a desenvolupar una apli semblant a Instagram però en la qual els usuaris també poguessin comprar els productes que portaven les influencers. La vaig estrenar el desembre de 2015 sota el nom de Bitrendy, però un mes després vaig retirar-la del mercat per millorar-la.

I va ser aleshores quan van entrar a l’acceleradora Bankia Conector.

Un cop dins ens vam adonar que el projecte tenia un problema fonamental: el model de negoci no estava ben focalitzat. Preteníem vendre roba de les marques que vestien les influencers però també donar la possibilitat als usuaris de comprar les seves peces de segona mà. Després de donar-hi moltes voltes, aquest mes de gener vam estrenar altre cop Bitrendy, una plataforma on les consumidores poden comprar les peces de roba que les marques envien a les influencers i que a elles els sobren.

Tota l’estona parla en femení. ¿Només treballen amb noies influencers?

De moment sí. Tot i que és cert que ja hem rebut ofertes d’alguns nois influencers, ens volem esperar almenys fins a principis de l’any vinent a fer el pas. Sabem que les noies entre 14 i 35 anys són les més compulsives a l’hora de comprar: volen tot el que veuen. Ara per ara volem esprémer al màxim aquest segment de mercat.

Fa poc han nascut projectes com Wossel, Micolet o Chickfy, força similars al seu. En què es diferencien?

Tenim tres grans pilars que ens fan únics: oferim únicament productes de segona mà de les influencers ; enviem paquets amb dissenys diferents segons l’estil de cada influencer ; i a més els oferim una solució 360 graus perquè no s’hagin de preocupar de res. Nosaltres ens encarreguem de tot: des d’anar a buscar el vestit a casa de la influencer fins a dur-lo a casa de la compradora. A més, tenim un acord amb una ONG a la qual la influencer pot decidir enviar tots els diners de la venda.

Van estrenar Bitrendy fa un mes. Amb quantes influencers treballen?

De moment tenim contactes tancats amb trenta-tres noies espanyoles i prop d’un centenar de productes a la venda. Però això és només el començament. Elles no paguen per ser a Bitrendy, però ens quedem un 25% del preu de cada article. Volem acabar l’any facturant 400.000 euros i tenint 70.000 descàrregues a les botigues d’aplis.

Ja estem a finals de febrer i només en tenen 1.500. Com s’ho faran?

Amb màrqueting. Ara estem en fase de captació d’ influencers i d’ampliació de catàleg. D’aquí poc començarem a invertir en comunicació i començarem a créixer. No són mètriques descabellades. De fet, ja hem rebut un crèdit d’Enisa i a l’estiu volem aixecar 150.000 euros en una ronda d’inversió. Tot anirà destinat a donar-nos a conèixer. El 2019 estarem facturant 10 milions d’euros, consolidats a escala europea i mirant ja a l’altra banda de l’Atlàntic.