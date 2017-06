“En el món de l’alimentació ecològica no s’han de mirar només els diners”

L’empresa té arrels holandeses.

Exacte. Els meus pares, quan eren joves, eren molt hippies. A Holanda, formaven part d’un grup d’amics amb els quals compartien un somni: reformar un poble sencer i transformar-lo per poder-hi viure seguint un estil de vida al màxim de saludable. De seguida els va sorgir la idea de venir a Espanya, però a l’hora de la veritat, tots es van fer enrere i els únics que van aventurar-s’hi van ser ells. Aquí tan sols hi coneixien Tomás Redondo, fundador de Natursoy, una empresa especialitzada en productes ecològics. De fet, quan va proposar al meu pare treballar amb ells, no s’ho va pensar. Però quatre anys més tard, el 1993, van sorgir desavinences que van portar la meva família a fundar el grup empresarial Luz de Vida, format actualment per la importadora i distribuïdora de producte ecològic Biospirit, per una botiga pròpia i per una masia rural que és l’encarnació del somni que tenien els meus pares.

Van néixer el 1993, quan el producte ecològic a Espanya encara tenia un mercat molt limitat. ¿Com s’ho van fer per créixer?

Els meus pares van ser pioners a implantar el producte ecològic a l’Estat. Aleshores, a Holanda el panorama era ben diferent: el client estava molt més acostumat a consumir-ne. Avui aquesta diferència comparativa encara es manté. El mercat espanyol va a remolc del mercat del nord d’Europa: portem, com a mínim, deu anys de retard. Ara, però, sembla que tot està canviant. A Espanya hi ha hagut un boom de productes ecològics i la seva irrupció als supermercats ha sigut una de les conseqüències. Quan nosaltres vam començar a dedicar-nos-hi, les persones canviaven de vorera quan passaven per davant la nostra fàbrica. Els feia por el que hi fèiem a dins. Ara tothom en menja.

¿Com els ha afectat a vostès l’entrada del producte ecològic a les lleixes dels supermercats?

No ens ha canviat gaire les coses. Malgrat que tenim 2.500 clients actius arreu d’Espanya, tots són botigues petites. Si volem salvar les botigues especialitzades en aquest tipus de productes, cal que lluitem contra les grans empreses. El mercat ecològic està creixent molt i, per tant, també ho fa la competència. A Holanda, totes les botigues petites del sector han desaparegut per culpa de l’aposta dels supermercats pels aliments ecològics. Si allà ha passat això, ¿per què no pot passar aquí? Nosaltres hem arribat a facturar 13 milions d’euros gràcies als establiments especialitzats i ara els serem fidels.

De totes maneres, ¿Biospirit ha rebut mai ofertes de compra d’alguna gran empresa de la gran distribució?

Fa uns mesos, la meva mare, la propietària de Biospirit, va morir de manera sobtada i l’empresa va passar per moments molt difícils. Finalment, jo -amb la col·laboració dels meus quatre germans- vaig agafar-ne les regnes. Aprofitant aquesta situació, grans empreses van posar-se en contacte amb nosaltres per preguntar-nos si volíem vendre’ls el negoci. Però en el món de l’alimentació ecològica no s’han de mirar exclusivament els diners: cal pensar també en valors com el win-win i emmirallar-se en el model de l’economia sostenible. D’altra banda, des dels inicis, els meus pares van rebutjar reiteradament ofertes d’El Corte Inglés, que volia incorporar les nostres referències al seu catàleg.