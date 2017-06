“L’internet de les coses suposarà un canvi disruptiu en el model empresarial”

Gegants com Apple, Microsoft o Google van néixer en un garatge. Vostès ho van fer en un altell.

Al garatge de casa hi feia un fred increïble; a l’altell s’hi estava molt millor. Fa quinze anys, la meva dona i jo vam decidir crear BDPFrio, que encara està en marxa. Es tractava d’una consultoria especialitzada a buscar solucions per a empreses que necessitessin distribuir productes amb una temperatura controlada. D’aquesta empresa va sortir la idea per crear DataLong16. Els nostres clients només tenien la possibilitat de saber si s’havia trencat la cadena del fred quan el producte arribava al seu destí. Vam pensar que calia aconseguir que les empreses poguessin saber en tot moment quina temperatura tenia el producte que transportaven per poder-hi incidir abans no fos massa tard. El resultat va ser un aparell capaç de monitoritzar la temperatura i la posició de l’objecte. Fa tres anys vam començar amb cinc persones a l’altell; ara ja som 25 persones a l’equip.

Han incrementat molt la plantilla però, en canvi, al seu catàleg hi continua havent un sol dispositiu: l’aparell amb el qual van començar.

Però l’aparell ha evolucionat moltíssim. Hi hem anat afegint funcionalitats noves, com la possibilitat de posar-se en mode avió automàticament o bé el fet que totes les dades recollides compleixin amb els nivells de certificació necessaris per ser utilitzades com a prova judicial. Això ens ha obert noves portes. Si vam començar treballant amb el sector farmacèutic, ara també tenim encàrrecs del sector logístic i industrial.

El seu creixement s’emmarca dins el fenomen de l’internet de les coses. Encara és un món molt desconegut?

Estem tot just als inicis del que està sent una revolució absolutament brutal; és un moment emocionant que ha col·locat Barcelona en un lloc estratègic ideal. Al voltant nostre hi ha un munt d’empreses com DataLong16 que estan fent coses increïbles. Estem creixent tant que fins i tot ens plantegem anar a buscar els enginyers que van haver de marxar fora de Catalunya per tornar-los a contractar. En un futur, les dades seran l’equivalent al petroli. Representa una oportunitat com la que va significar, al seu dia, l’arribada d’internet. El fet de viure abocats a la informació canviarà el model social i ens permetrà millorar moltíssimes coses.

També modificarà el model empresarial?

Fins i tot en això hi haurà un canvi disruptiu. Les empreses hauran de ser conscients que la propietat de les dades recau en qui les crea. Caldrà que tinguin una forta responsabilitat social. A més, hauran de ser les institucions públiques les que protegeixin el ciutadà de la manipulació de les seves dades. L’evolució tecnològica és imparable i cal regular-la.

Quant facturen?

Preferim no facilitar aquesta dada. El producte ha sortit al mercat ara fa quatre mesos, després d’anys de desenvolupament, així que la xifra és petita. Vam decidir fer tres rondes de finançament per aconseguir sortir al mercat amb un bon producte, amb el risc econòmic que això comportava. Per sort, ens ha sortit bé. El 2018 preveiem facturar prop de 3 milions d’euros i, en cinc anys, volem convertir-nos en multinacional. Salvant distàncies, Grifols va començar com nosaltres.