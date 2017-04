«Les empreses han abusat massa De la paraula ‘confiança’»

Són fills de la crisi econòmica però també d’una història d’amor que comença a Andorra.

Efectivament. Abans de la crisi jo era cap de manteniment de l’Hotel Roc Blanc, a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra). Allà hi vaig conèixer la Gemma Bernaus, que hi treballava de recepcionista, i me’n vaig enamorar. Va ser aleshores quan vam anar a viure a Lleida i vam començar a treballar per a una empresa puntera del sector de la mecànica amb presència a tot Catalunya. Però amb l’esclat de la crisi econòmica, la companyia va començar a trontollar i el 2012, amb la Gemma i un altre company de feina, vam decidir fer un pas en ferm: obrir la nostra pròpia empresa especialitzada en la venda i la reparació de maquinària per al sector de l’hostaleria i de la bugaderia industrial.

Estaven a l’atur. Com van fer-s’ho per tirar endavant el projecte?

No va ser gens fàcil. De fet, vam llançar-nos-hi amb una mà al davant i una altra al darrere. Per reunir el capital inicial vam decidir capitalitzar l’atur: vam optar per cobrar en un sol pagament bona part de la prestació. Els inicis van ser d’allò més complicats. La meva dona es passava les nits omplint factures d’Excel mentre la nena dormia, i anàvem a reparar els electrodomèstics industrials amb el nostre cotxe particular. Al cap de vuit mesos els números ja començaven a sortir i vam creure oportú convertir l’empresa en una societat limitada. El nostre soci, però, no ho va veure així i vam decidir separar-nos. Ara, tot i que ja fa cinc anys que vam engegar-ho tot, encara estem picant pedra, però tenim ben clar que la crisi ens ha canviat totalment la vida.

Quant facturen?

El 2015 vam fregar els 300.000 euros i l’any passat vam superar els 420.000. Les xifres no són res de l’altre món, però superar la barrera dels 400.000 euros va ser un pas important per a nosaltres. De mica en mica anem millorant, si bé en cap cas volem créixer ràpid. A vegades a l’emprenedor li falta humilitat. Nosaltres no tenim al cap ser els reis del mambo, però tampoc volem parar-nos. En els negocis cal saber trobar el punt d’equilibri entre prendre decisions arriscades i créixer amb prudència i moderació.

El sector de la reparació d’electrodomèstics està força atomitzat. En què es diferencien de la competència?

Apostem clarament pel valor de la confiança. Lluitem per aconseguir que el client tingui un servei molt pròxim. Per això hem optat per no utilitzar la figura dels comercials a porta freda. Almenys abans, aquests professionals l’única cosa que buscaven era arribar a l’objectiu de vendes, independentment del que li anés millor al consumidor. A 9grup és el mateix mecànic qui aconsella els clients. Tampoc ens casem amb cap marca: treballem amb prop de 40 cases diferents per oferir el màxim de solucions. A més, hem creat una apli que permet als nostres clients enviar-nos dubtes sobre el funcionament dels electrodomèstics que han adquirit.

Hi ha moltes empreses del seu sector que també parlen de confiança.

Tradicionalment, el món empresarial ha abusat massa d’aquesta paraula. Costa molt aconseguir que el client confiï en tu i molt poc que ho deixi de fer. Però cal fidelitzar-los i ajudar-los perquè tirin endavant. Si ells ho fan, nosaltres també.