“Enmig de tanta innovació, ens calen productes de tota la vida”

Tot i tenir les botigues físiques a Barcelona, per explicar el naixement de Sirvent cal viatjar fins a Xixona, a Alacant.

Exacte. De fet, la nostra família ve d’allà, on fa gairebé un segle que ja hi tenia un negoci vinculat al món de l’orxata i del gelat. El 1920 la zona vivia moments molt difícils: al poble cada vegada hi havia menys llocs de treball i els seus habitants van començar a emigrar, cadascun en indrets ben diferents de la Península. El pare del meu sogre -que aleshores duia les regnes del negoci- va decidir posar els peus a Barcelona, li va agradar i s’hi va quedar. Al cap d’un temps va apostar fort per obrir un local d’orxates i gelats al carrer Freixures, a tocar del mercat de Santa Caterina. Li va anar bé i, de seguida que va poder, va vendre-se’l per comprar-ne un altre al carrer Parlament, que és on tenim el local encara avui. L’any 2006 la meva dona va agafar-ne les regnes i jo vaig passar a ocupar-me de la gerència.

Van marxar de Xixona, però els seus productes encara duen el nom de la ciutat imprès a l’etiquetatge.

Efectivament. De fet, des de fa gairebé 40 anys -a banda del gelat i de l’orxata- també produïm el nostre propi torró. En aquest cas el fem íntegrament en unes instal·lacions que tenim a Xixona, i després el transportem fins a Barcelona per vendre’l al detall. Malgrat que aquest fet en complica la logística, el fet d’elaborar-lo allà ens permet poder incloure la denominació d’origen a l’embalatge, amb el valor afegit que hi aporta. No som els únics que ho fem: és una pràctica força estesa.

El seu negoci es basa en la venda de productes amb un alt component d’estacionalitat. De quina manera els condiciona?

Les nostres èpoques fortes són dues: el Nadal, quan tenim el torró com a plat fort, i els mesos de temperatures càlides, amb la varietat de gelats, granissats i orxates. De fet, nosaltres obrim només des del mes d’abril fins al 5 de gener. A partir d’aleshores donem tres mesos de vacances als treballadors i ho aprofitem per actualitzar les instal·lacions i la maquinària. Tot i que fem un producte molt tradicional, el nostre camp també evoluciona, i cal adaptar-se a les noves tecnologies.

Precisament, des de fa uns anys heu apostat pel comerç electrònic. ¿Us funciona?

Per temes de transport, per internet tan sols podem vendre els nostres torrons. Tenen molta sortida, esclar, en període nadalenc, especialment a França, d’on provenen el 60% de les comandes que rebem. Ara bé, la majoria de les vendes les seguim fent a les botigues físiques. És curiós, però un 90% dels nostres clients són persones del barri, que confien en nosaltres i sense les quals no podríem subsistir. El nostre secret és, simplement, apostar per elaborar un producte seguint receptes tradicionals. Venem llet merengada, no gelats de disseny. Enmig d’un món tan plegat d’innovacions, necessitem productes de tota la vida que ens serveixin de referents on aferrar-nos. Tot i que últimament s’han obert nous negocis en el nostre sector, el client ens premia a nosaltres, ja que ens coneixen i valoren la nostra trajectòria. Disfrutem molt quan un client degusta la nostra orxata i exclama que té el mateix gust ara que fa vint anys.