“WhatsApp acabarà incorporant publicitat a les converses”

Han passat de dedicar-se al negoci dels SMS a crear Shootr, un nou concepte de xarxa social.

Els temps han anat canviant i ens hem hagut d’adaptar. El 2000 vaig decidir fundar la meva primera empresa dedicada a la missatgeria mòbil. Aleshores tot just s’acabava de descobrir l’SMS com a contingut monetitzable. Generàvem i distribuíem continguts digitals amb aquests missatges a través d’una marca blanca i ho veníem a empreses com Movistar, Yahoo, Vodafone o MTV. N’érem els principals proveïdors. Oferíem serveis que, per exemple, permetien a l’usuari enviar un SMS amb el nom del seu cantant preferit i subscriure’s automàticament a continguts relacionats. Però el 2007, amb la irrupció de l’iPhone, el negoci va començar a esquerdar-se. Internet va entrar amb força al telèfon i va obrir nous negocis.

Va ser aleshores quan va decidir apostar per un concepte encara exòtic: crear aplicacions.

Vaig veure clar que eren el futur. Per endinsar-nos-hi, amb el meu equip vam crear una apli molt senzilla anomenada Goles Messenger, que servia per alertar de forma personalitzada als usuaris de quan el seu equip de futbol marcava un gol. Va ser un èxit rotund i el 2011 Apple ens va escollir com a aplicació de l’any. Shootr és filla d’aquest primer experiment. Després de 18 mesos de desenvolupament i de modificacions de la idea inicial, vam aconseguir topar amb el mètode per crear la primera plataforma nascuda expressament enfocada a canalitzar el fenomen de la segona pantalla: Shootr.

Com funciona?

Un 87% de la gent jove no sap mirar una pantalla sense comentar-ho a la xarxa. Shootr els ho permet. És una barreja entre Twitter i WhatsApp. Els usuaris hi troben grups de xat de cada programa que s’està emetent a la televisió i poden comentar-lo en directe.

Gegants com Google i Facebook van llançar serveis calcats al seu i van fracassar. Si Zuckerberg no se’n va sortir, què els fa pensar que vostès ho aconseguiran?

A diferència d’ells, tenim temps. A les grans companyies es tiren endavant molts petits projectes per sondejar camps concrets. Hi assignen un equip, un pressupost i un temps. Si al cap de sis mesos no han aconseguit els objectius, hi posen punt final. Nosaltres podem estirar més el calendari.

¿Les xarxes socials estan perdent pes a favor de la missatgeria instantània?

Ara per ara, el model de negoci més rendible i que més monetitza són les xarxes socials, però les dades demostren que la tendència s’està capgirant. El negoci del futur és la missatgeria instantània. És lògic: cada vegada hi passem més temps. Caminem cap al comerç conversacional: acabarem trobant publicitat contextual a les nostres converses de WhatsApp.

El servei és gratuït però tenen 15 treballadors. Com sobreviuen?

Amb una forta inversió inicial. La idea és mantenir el servei gratuït fins a tenir una nombre elevat d’usuaris. Serà aleshores quan farem el salt a la publicitat contextual, igual que ja van fer Instagram o Twitter. Alhora, no descartem fer una ronda de finançament abans de finals d’any per saltar als Estats Units. Tot i així, encara volem créixer més a l’Estat i engreixar la xifra d’usuaris. Ara en tenim 50.000.