“El consumidor deixa de mirar el preu i torna a valorar la qualitat i la proximitat”

Els inicis de Plusfresc estan clarament marcats per l’atzar.

Totalment. Tot va començar quan, l’any 1929, una família de pagesos lleidatans van ser agraciats amb un premi de loteria i van decidir invertir els diners a fundar una botiga de pintures. La bona sort, però, els va durar poc. Durant la Guerra Civil, una bomba els va destruir completament el local. Ara bé, no es van donar per vençuts i, un any després, ja havien tornat a obrir en un altre espai. A Plusfresc hem anat evolucionant de crisi en crisi. Els anys 60 van ser molt difícils per a l’empresa, però ens en vam acabar sortint. Ara al capdavant de la companyia ja hi ha la tercera generació. Disposem de 72 establiments -la gran majoria dels quals són a la província de Lleida-, tenim 1.100 treballadors i som el supermercat líder en superfície comercial a la província lleidatana. També hem obert botigues a Tarragona i a Barcelona.

Són líders, però Mercadona els trepitja els talons. ¿Com han viscut el sorgiment d’aquest tipus de supermercats low cost durant la crisi?

Mercadona va saber aprofitar molt bé aquest període per posicionar la seva marca blanca. Ara, però, les estadístiques demostren que l’any passat les vendes de marca de fabricant van créixer. Els supermercats com Lidl també van viure un bon moment i, en certa manera, encara els dura. Això sí, com que el sector ja està sortint de la crisi i hi ha una evolució positiva del mercat, Lidl s’està reposicionant per passar de ser un hard-discount a ser un smart-discount. De mica en mica, el consumidor ha deixat de mirar el preu del producte i n’ha començat a valorar més la qualitat.

Tot i això, vostès també han apostat per la marca blanca.

Sí, però intentem vincular-la amb el territori: la nostra cervesa es diu La Seu Vella i tenim un vi que duu el nom dels dos rebels ilergets, Indíbil i Mandoni. Amb la recuperació econòmica, els millennials es queden abans un producte de qualitat i de proximitat que un de més barat: prefereixen un bon entrecot abans que el menjar ràpid. Mirem les etiquetes amb lupa per veure d’on prové i què porta.

Els supermercats fa temps que es barallen per quedar-se els millennials. Com ho intenten vostès?

Vam ser pioners a implantar el model de supermercat basat en l’autoservei: ens vam atrevir a treure els mostradors i a posar els productes a l’abast del client. Tothom ens deia que ens robarien, però s’equivocaven. També formem els nostres treballadors perquè sàpiguen servir els productes frescos com cal. Les noves generacions no saben com tallar i preparar el peix o la carn: nosaltres els ho donem fet. També hem apostat pel repartiment a domicili, i un 20% de les vendes que tenim a Barcelona provenen d’aquest sistema.

¿El client català està preparat per llançar-se a comprar productes d’alimentació per internet?

Sens dubte. De fet, al·lucinem cada vegada més. Per això estem desenvolupant el sistema de compra online : hi hem de ser. Si el client no està amb tu, estarà amb el teu competidor. A Catalunya, el costum de comprar productes d’alimentació per internet és superior que a la resta de l’Estat. Tot i això, està al voltant de l’1%, encara lluny de percentatges com els del Regne Unit, que freguen el 8%.