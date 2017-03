“El consumidor d’avui no té temps d’anar a comprar al petit comerç”

Manzaning va néixer arran d’un problema quotidià.

Exacte. Durant gairebé quatre anys vaig estar treballant a les oficines d’Inditex, a Tordera. Com que vivia a Barcelona, cada dia perdia un munt de temps a la carretera i, quan per fi arribava a casa, totes les botigues del barri ja havien abaixat la persiana. Si no anava a comprar el dissabte al matí, m’era del tot impossible omplir el rebost amb productes dels meus establiments preferits. Ho vaig comentar amb diversos amics i de seguida em vaig adonar que a tots els passava el mateix: el consumidor d’avui en dia ja no té temps per anar a comprar al petit comerç. I d’aquest problema en va néixer un repte: crear una aplicació que permetés comprar online a les botigues de tota la vida.

Per materialitzar-ho, es va ajuntar amb Jaume Viñals, que actualment lidera els canals de venda digitals de Gas Natural.

Ens vam conèixer l’any 2011, quan fèiem un MBA a l’Iese. Els dos teníem una llarga trajectòria en el món de l’e-commerce i del retail, però també una gran inquietud emprenedora. A finals del 2015 vam programar la primera versió de l’aplicació i el mes d’abril de l’any passat ja va entrar en ple funcionament. Tot i que actualment només donem servei a la ciutat de Barcelona, ja tenim prop de 450 botigues actives. Dins l’aplicació, cada establiment hi té un espai on penja els seus productes i el funcionament és ben senzill: el client selecciona el que vol i a quina hora ho vol rebre a casa, realitza el pagament i tan sols s’ha d’esperar.

Està descrivint una botiga online com tantes d’altres. ¿En què es diferencien, per exemple, dels serveis com els que pot oferir Amazon?

Aquest tipus de plataformes difuminen massa la marca de cada establiment i s’emporten un marge de benefici massa important. Alhora, obliguen a competir d’una manera força agressiva amb el preu: l’usuari no es fixa en quina botiga ven el producte, sinó que simplement tria l’establiment en funció de qui té més bons preus. Nosaltres volem traslladar l’atenció personalitzada que caracteritza el petit comerç a l’entorn digital. És per aquest motiu que, per exemple, la nostra plataforma incorpora un xat perquè client i consumidor puguin tenir un diàleg fluid.

¿El petit comerç encara és reticent a l’ e-commerce?

Sempre han tingut moltes ganes de començar a vendre per internet, però fins ara no han sabut com fer-ho. Algunes botigues van quedar realment escarmentades: algú els va convèncer de la importància d’invertir en una botiga virtual però després van descobrir que atraure-hi usuaris era d’allò més complicat. Tot i això, tenen clar que, si volen incrementar vendes, una de les vies per fer-ho és apostant per l’e - commerce.

Quanta gent s’ha descarregat l’apli?

Fins ara hem tingut 13.000 descàrregues i hem gestionat 4.000 comandes. N’estem molt satisfets. De fet, encara no hem iniciat cap campanya potent de captació d’usuaris. Vam començar el projecte ajuntant 150.000 euros entre amics i familiars; vam obtenir un crèdit Enisa i ja tenim en marxa una ronda de finançament, si bé preferim no revelar quant esperem aixecar. Però ja tenim previst fer el salt a Madrid abans de l’estiu i després volem atacar altres zones de Catalunya.