Com triplicar el negoci gràcies a la reforma laboral

fa 25 anys Eurofirms era una empresa de serveis de traducció amb una petita oficina a Girona. Ocasionalment feien selecció de personal vinculada a aquest sector, però aviat van veure que aquest terreny tenia molt més negoci. Avui en dia s’han convertit en una de les empreses de treball temporal més importants d’Espanya: donen feina a 15.000 persones diàriament de mitjana, tenen 87 delegacions i facturen gairebé 300 milions d’euros a l’any.

El ritme de creixement d’aquesta empresa ha accelerat al mateix temps que l’economia espanyola desaccelerava. Eurofirms va començar a destacar el 2010 durant la segona meitat de la crisi, tal com es veu reflectit en el gràfic. La companyia va augmentar clarament a partir del 2013, després de la reforma laboral, i s’ha disparat ara que es torna a crear ocupació, perquè la majoria dels llocs de treball nous que es creen són, precisament, la seva especialitat, els contractes temporals.

El 2016 -l’any del seu 25è aniversari- aquesta companyia amb seu a Cassà de la Selva va augmentar un 48% la facturació, fins als 295 milions, mentre que els seus competidors ho feien a un ritme del 15%. L’empresa encara no ha tancat els resultats d’aquest últim exercici, però espera que els beneficis creixin al mateix ritme dels últims anys. El 2015 va guanyar 3,8 milions, i l’anterior, 2,6 milions.

Paradoxalment, doncs, la desfeta del mercat laboral ha ajudat Eurofirms. “Absolutament”, admet la directora de màrqueting, Marta Colomer, que afegeix: “Per a nosaltres ha sigut una oportunitat per créixer i comprar altres empreses del sector que no funcionaven bé; tot plegat ens ha permès anar digerint aquest creixement i tenir més treballadors per poder col·locar”, explica la responsable de la companyia liderada per Miquel Jordà. El cert és que, tot i que d’una manera discreta i sense gaire soroll als mitjans de comunicació, Eurofirms ha anat avançant i acostant-se als seus grans competidors: els últims tres anys, des del 2014 i fins ara, han absorbit sis companyies, dues per any, i han estès la seva influència fins a Portugal. Actualment tenen 90 delegacions repartides per tota la península Ibèrica.

“Atribuïm aquest èxit als dos eixos principals de la companyia; d’una banda la innovació i la tecnologia, que ens fa diferents de la resta i ens dona avantatge competitiu; de l’altra també hi té a veure el nostre model de gestió”, explica Colomer, que es basa en “un sistema de valors on posem les persones al davant de tot”. “Si tu dones els recursos i un entorn agradable als treballadors, els resultats surten per si sols, la gent dona el millor de si”, assegura aquesta directiva.

Però més enllà de l’ambient de treball, l’èxit d’Eurofirms rau en el fet que ha sabut diferenciar-se oferint més possibilitats que la resta d’ETT. No només posen en contacte empreses i treballadors per a feines puntuals, també han fet una inversió en tecnologia que els permet oferir una plataforma de gestió: des d’aquesta eina les empreses poden controlar aspectes com ara tots els treballadors que tenen externalitzats, la durada dels contractes o les hores que fan, i als empleats els facilita la feina per signar papers (tot es pot fer en línia). “Els nostres clients [les empreses] tenen una eina de fàcil accés que els permet controlar la seva gent”, explica la responsable de màrqueting, Marta Colomer. “En el cas, per exemple, que hagin de fer una auditoria; des de Barcelona poden veure el personal que tenen en una fàbrica d’Andalusia, els contractes, les condicions, les hores que fan i quin cost els representa al mes. És a dir, tenen una anàlisi completa de tota la gent externa”, argumenta Colomer.

Eurofirms encara el 2017 amb un altre repte: canviar la mala imatge de les empreses de treball temporal. “Hem de fer veure que nosaltres ajudem les empreses a créixer en l’actual context, perquè els llocs fixos aniran a menys -insisteix Colomer-, i als treballadors els volem demostrar que no hi ha persones millors ni pitjors al món laboral, sinó perfils que s’adapten millor a una empresa o a una altra”.