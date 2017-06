Una taquilla per guardar el casc gratis i poder comprar amb les dues mans

Els clients que entren en un centre comercial carregant algun objecte a la mà s’hi queden poc més d’una hora. Els que no porten res al damunt allarguen aquest temps fins a una hora i mitja. És la conclusió a què va arribar un estudi de The Keepers, una empresa francesa que ofereix als usuaris de moto un servei per deixar el seu casc gratuïtament abans d’entrar en un centre. Les taquilles de The Keepers són molts semblants a les normals i corrents, però tenen una peculiaritat: els diferents cascos que s’hi guarden es poden veure en tot moment. Per a Florian Primault, cap d’operacions de The Keepers a Espanya, això “respon a motius de seguretat”. Els usuaris del casc, però, no han de patir. “El casc és impossible de robar, i des que vam néixer, el 2015, no hem patit cap intent de robatori”, explica. The Keepers disposa actualment de dos models de taquilla diferents, una amb quatre compartiments i l’altra amb 40. Per utilitzar-lo, l’usuari només ha de seleccionar el compartiment on vulgui deixar el casc i assegurar-lo amb un codi que li apareix a la pantalla de la taquilla.

I què aporten aquestes instal·lacions? Al cap i a la fi, ja hi ha motos que tenen un maleter per deixar el casc. Primault diu que ells no aspiren a oferir solucions “a tots els motoristes”. No obstant, assenyala que “més de la meitat de les motos generen problemes per guardar el casc; els maleters són molt fàcils d’obrir i si vas en parella sempre tindràs un casc que hauràs de carregar”.

On hi ha més taquilles de The Keepers és a França, on va néixer l’empresa. A més de centres comercials, el seu producte es pot trobar en aeroports, fora de grans estadis i també en cinemes. Entre els seus clients més destacats hi ha els aeroports d’Orly i Charles de Gaulle o l’Ajuntament de París. A Barcelona són només als centres comercials de Glòries i Diagonal Mar. Actualment, es poden guardar fins a vuit cascos de moto -repartits en dues taquilles de quatre compartiments- en cada una de les instal·lacions. Malgrat tot, l’empresa francesa ja busca expandir el seu negoci a la ciutat. “Estem parlant amb altres centres com el centre comercial Arenas, la Maquinista o grans superfícies com l’aeroport del Prat”, explica Primault.

¿Si el servei és gratuït per a l’usuari, doncs, on és el negoci? Els clients de The Keepers són precisament les grans superfícies. De mitjana, “els espais paguen 200 € per cada taquilla”, explica Primault. “En el cas dels centres comercials, el que paguen pel lloguer dels nostres dispositius ho compensen per la part del seu client, que es queda més temps a les botigues i segurament acaba comprant més”, diu Primault.

L’empresa té actualment una vuitantena de clients entre França i Espanya, i més de 200.000 motoristes han utilitzat el servei durant els tres últims anys. La facturació de The Keepers l’any passat va ser de 300.000 euros, però aquest any esperen créixer substancialment. “Tenim l’objectiu de facturar un milió d’euros el 2017”, assegura Primault. De fet, la seva firma està negociant grans contractes amb entitats de renom. Una d’elles és el París Saint-Germain, amb qui podrien tancar un tracte per instal·lar fins a 100 taquilles al voltant de tot l’estadi del Parc dels Prínceps de París. A finals d’aquest any també volen arribar a Itàlia, i de cara al 2018 volen expandir el seu negoci tant a la Gran Bretanya com a Alemanya.