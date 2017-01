El suc de taronja de Florida es dissenya a Catalunya

Florida és un dels productors de taronges més important del món. Tant és així que aquest estat nord-americà fins i tot té un departament governamental destinat a aquest tipus de fruita: el departament de Cítrics de Florida, que s’encarrega de regular aquesta indústria i millorar la competitivitat dels productes propis perquè n’augmenti la demanda. Per aconseguir-ho basen els seus esforços en la recerca -per donar valor afegit als seus productes- i confien en Catalunya per dur a terme aquestes investigacions.

Concretament, el suc de taronja de Florida es pensa a Reus. El Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) -integrat dins de l’Eurocat- va guanyar el 2014 un concurs públic internacional de l’estat de Florida, finançat amb 536.000 dòlars (més de mig milió d’euros), per estudiar els beneficis per a la salut del suc de taronja. La proposta de metodologia científica del centre de Reus va passar per davant d’una vintena dels centres més prestigiosos d’arreu del món. “Volien estudis que demostressin els beneficis del suc de taronja i nosaltres teníem un projecte molt complet, no només en l’àmbit clínic, sinó també en les anàlisis”, explica el director del centre, el doctor Lluís Arola, que afegeix: “El nostre centre té l’experiència, la tecnologia i els recuros humans necessaris per poder fer aquesta feina”.

Des de l’any passat, doncs, els investigadors de la capital del Baix Camp intenten comprovar si el suc de taronja que preparen els productors de Florida pot ajudar a combatre la pressió arterial. Com? A través de l’estudi dels efectes que té sobre el nostre cos l’hesperidina, que és un compost fenòlic de la família dels flavonoides i que es troba de manera natural i abundant a les taronges.

L’estudi té un objectiu doble. D’una banda el coneixement mèdic sobre l’hesperidina i els seus possibles beneficis sobre la pressió arterial, que podria ajudar les persones hipertenses. De l’altra, un objectiu industrial: els productors nord-americans volen saber si poden anunciar aquests beneficis saludables en els seus productes per vendre’n més. Per fer-ho, el govern federal nord-americà els exigeix que hi hagi comprovacions científiques altament qualificades, i aquesta és la missió del centre de nutrició reusenc. “La indústria presentarà els resultats com a arguments davant els reguladors”, explica Arola.

Ara mateix, el centre català torna a buscar voluntaris per completar l’estudi. Han de ser persones d’entre 18 i 65 anys que no prenguin cap medicació habitualment i que no fumin: “Hem vist molts voluntaris, però no complien els criteris; han de ser no fumadors perquè un dels efectes d’aquests compostos és evitar l’oxidació, i fumar desencadena molts marcadors d’oxidació que alterarien els resultats”, explica la cap d’estudis en humans del centre, Rosa Solà. Els voluntaris han de prendre dos gots de suc de taronja 100% natural -mig litre- al dia durant tres mesos, apuntar què és el que mengen i visitar el centre cada 15 dies per fer una revisió. Durant la cita, els investigadors també els faciliten les mostres de suc, que arriben congelades des de Florida.

“Els hem dividit en tres grups: uns prenen suc normal, altres prenen suc sense hesperidina i un tercer grup pren un suc enriquit, amb més hesperidina del que és habitual; ni els voluntaris ni els científics sabem quin dels tres tipus de suc pren cada un, l’estudi és completament a cegues perquè no ens influeixi a l’hora de valorar els resultats”, explica Solà. En total, recolliran més de 26.000 mostres de sang, orina i dades de pressió arterial. La feina d’aquests investigadors de Reus, doncs, serà clau per a la indústria nord-americana d’alimentació i per a la comunitat científica internacional. Els resultats, però, es faran esperar uns quants anys.