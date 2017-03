Els seients del metro de Sydney es cusen a Sant Celoni

L’èxit de l'empresa catalana Aundeés un bon exemple de sinergies. Aquesta companyia de Sant Celoni, de només 30 treballadors i especialitzada en la confecció de teixits per al transport, serà l’encarregada de dissenyar el material amb el qual s’entapissaran els prop de 10.000 seients del Sydney Light Rail: el nou tramvia d’aquesta ciutat australiana que entrarà en funcionament el 2019. Aquesta fita, a més, és fruit de la col·laboració entre empreses i entitats.

“Nosaltres ja feia temps que havíem proposat a Alstom [un dels fabricants de material ferroviari més importants del món, amb fàbrica a Catalunya] una sèrie de solucions en el teixit per al transport, per millorar aspectes relacionats amb el manteniment i amb beneficis concrets per als mateixos passatgers”, explica Josep Rosiñol, director general d’Aunde. Gràcies a aquest contacte previ, Alstom va presentar-se al concurs de Sydney amb més valor afegit que la resta de candidats, perquè va incloure les solucions proposades per Aunde.

L’altre col·laborador necessari va ser la conselleria d’Empresa, a través d’ACCIÓ, que els ha ajudat en l’anàlisi del mercat i la cerca de socis mitjançant l’Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions a Sydney. El resultat és un salt important d’expansió per a aquesta empresa de Sant Celoni. Fins ara Aunde ja ha lliurat 1.500 metres del teixit dels seients del Sydney Light Rail, amb la previsió d’enviar-ne 3.500 més al llarg d’aquest any i 5.000 més durant el 2018.

Segons la companyia, la participació en aquest projecte els permetrà començar nous projectes al país, que esperen que representin la producció d’uns 60.000 metres de teixit els pròxims tres anys.

Les teles que desenvolupa Aunde tenen propietats especials. A banda de ser impermeables i antitaques, també són antibacteris. Això converteix aquests teixits en antial·lèrgics i antiolors; a més, es netegen sols: “Aquests teixits no acumulen bacteris morts perquè, de fet, eviten la colonització de bacteris; també tenen una protecció especial que repel·leix els líquids i, per tant, s’eviten taques de tot tipus. A més, tenen una funcionalitat extraordinària, que és l’autoneteja: això ho aconseguim aplicant un producte que es basa en el diòxid de titani, que oxida la matèria orgànica i la brutícia es volatilitza literalment”, explica Rosiñol.

Aquest procés, fruit de la investigació d’Aunde, permet la descontaminació de l’aire: “El diòxid de titani, quan entra en contacte amb els raigs ultraviolats, té una capacitat de descontaminació de l’ambient -explica el director de la companyia-. Un metre quadrat de teixit pot descontaminar el mateix que un arbre; per tant, si en un vehicle hi ha 50 metres quadrats de roba, és com si hi hagués 50 arbres descontaminant l’aire”. Aquesta propietat redueix els costos en productes de neteja i genera un benefici directe sobre els passatgers perquè millora la qualitat de l’aire, un altre dels grans problemes a les ciutats.

“Aquest tipus de producte crea unes condicions que milloren clarament la higiene i la salut pública perquè contribueix de manera activa que els punts comuns de contacte tinguin la màxima protecció que ens permet la tecnologia”, assegura Rosiñol. Per ara només s’aplica sobre el transport, però la companyia no descarta “entrar en el sector del moble amb aquests teixits”.

Austràlia no és el primer país on exporten, Aunde també és present en autobusos d’Itàlia, França, la República Txeca i Egipte. El 2015 van facturar quatre milions d’euros, però, tot i això, la companyia va perdre gairebé 400.000 euros. Els comptes del 2016 encara no s’han presentat però l’empresa avança que seran millors que l’exercici anterior. Entre els reptes per a aquest any, la companyia de Sant Celoni vol avançar en teixits resistents al vandalisme, com pintades, cremades i talls.

Aunde se suma, doncs, a les més de 800 empreses catalanes amb presència a Austràlia. El 2015 les exportacions a aquest país van fregar els 300 milions d’euros, liderades pels vehicles, la maquinària i la perfumeria i cosmètica.