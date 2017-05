El negoci de saber fins quan podràs ser mare

Quina és la millor edat per tenir un fill? ¿Abans dels 30? ¿Abans dels 35? ¿Hi ha temps fins als 40? ¿Hi haurà dificultats si m’espero un any més? Aquestes són les preguntes que es fan moltes dones que volen posposar el fet de ser mares, una opció cada vegada més estesa entre les joves a Espanya. L’estat espanyol és el segon país, per darrere d’Itàlia, on les dones i les parelles decideixen tenir fills més tard (als 30,4 anys). I també estan en la segona posició del rànquing, per darrere de Portugal, pel que fa a la taxa de fertilitat: és de les més baixes d’Europa, amb 1,27 fills per dona l’any 2014, segons les dades del ministeri de Sanitat i Igualtat.

Aquestes mateixes estadístiques revelen que Espanya està al capdavant en tractaments de reproducció assistida, amb un total de 156.865 casos el 2016. Unes xifres que, juntament amb la pressió social i la incertesa vital que genera la maternitat, han fet que dos emprenedors austríacs, el doctor Alexander Just i l’experta en salut pública Silvia Hecher, tirin endavant Ivary, un nou producte mèdic que permet fer un test de fertilitat a casa i determinar, en menys d’una setmana, quina és la reserva d’òvuls que queda als ovaris. Aquesta innovació ja ha aconseguit 1,2 milions d’euros d’inversió de l’administració pública, fons d’inversió i business angels. La setmana passada el test es va presentar al congrés internacional Health 2.0 Europe Conference, que es va celebrar a Barcelona, i estarà a la venda a partir de dilluns per internet.

“Només necesitem cinc gotes de sang i unes preguntes per tirar endavant l’anàlisi, l’informe es rep per correu electrònic en un període d’un o dos dies laborables”, assegura Hecher. Aquests dos experts en salut fa dos anys que investiguen el comportament de les dones, amb estadístiques i assajos, i han dissenyat un test senzill a un preu inferior als 150 euros. “Només cal entrar a la web i respondre a unes preguntes, que fan referència a la data de naixement, el moment en què es va tenir la primera menstruació, l’edat de la menopausa de la mare, si s’han pres o no pastilles anticonceptives... Després d’això enviem un kit a casa, que conté les eines necessàries per fer una petita punció al dit i extreure unes gotes de sang”. La part més tecnològica del negoci fa la resta. Just i Hecher han desenvolupat un programari que inclou algoritmes científics i mèdics que determinen les edats límits per a la reserva ovàrica de cada dona revisant una hormona clau: l’antimülleriana. Un cop feta l’anàlisi al laboratori, individual per a cada cas, els resultats (un informe d’entre cinc i sis pàgines) s’envien per correu electrònic.

La situació de les dones espanyoles fa que els creadors d’Ivary hagin triat Espanya com a segon mercat internacional per a aquest producte. “«No pots tenir fills» és una frase que no esperes, que ningú vol sentir”, explica Silvia Hecher, cofundadora i consellera delegada d’Ivary. “Crec que hi ha molt poca educació i creiem que les dones haurien d’estar informades per poder prendre decisions personals amb el màxim de coneixement possible”, afegeix la fundadora d’Ivary. La necessitat de saber existeix. Segons els estudis fets per la companyia, entre el 70% i el 80% de les dones voldrien saber quin és l’estat de la seva reserva ovàrica, i vuit de cada deu canviarien els seus plans si sabessin que l’estat és crític, per exemple recorrent a la congelació d’òvuls. El negoci, que segons Hercher deixarà de tenir pèrdues en un any, és escalable a nivell internacional: “Té futur allà on hi ha més dones joves, però també pot ajudar les mútues i els laboratoris i ens agradaria que a llarg termini s’oferís a la sanitat pública, com a part de la revisió ginecològica”, explica Hecher, que afegeix que de moment la venda es fa a particulars i per internet. “No funcionaria a les farmàcies perquè els clients demanen molta informació abans de comprar-ho”, assegura. L’objectiu per a aquest any és arribar a quatre països més, entre els quals els Estats Units, facturar 1,5 milions d’euros i doblar aquesta xifra el 2018.