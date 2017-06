La melmelada que ha revolucionat un negoci familiar

Ja fa quatre generacions que la família Blanch es dedica al cultiu i la venda directa de fruites a l’horta de Lleida. Fa uns anys, però, que el sector els va començar a fer patir: “Fem un producte però nosaltres no podem marcar el preu de venda; el sector està cada vegada més malament i fa sis anys vam decidir destinar un 5% de la collita a fer conserves”. Una idea senzilla, però que els va revolucionar el negoci.

El Joan i la Rosa són matrimoni i junts elaboren artesanalment 1.000 unitats al dia de conserves de fruita, bàsicament melmelades i almívars. “Hi dediquem un mes i poc a l’any, i aconseguim unes 40.000 unitats anuals; no fem res més que el que s’ha fet tota la vida a casa nostra, melmelades, però vam decidir fer un petit obrador als baixos i fer-ne més”, explica el Joan, el propietari d’aquesta explotació. Diversificar el negoci els ha permès lluitar contra la baixa rendibilitat del sector agrícola dedicat a la fruita. Actualment ja tenen 40 referències de melmelades i conserves que distribueixen i venen directament al client a través d’internet, els proveïdors i a la seva petita botiga. “Amb un 5% del meu cultiu genero el 50% dels nostres ingressos”. Fruites Blanch factura uns 200.000 euros a l’any, dels quals la meitat provenen de les melmelades artesanes.

La rendibilitat d’aquest negoci els va portar a cuidar l’envàs, i buscar un disseny atractiu. “Jo era reticent, però al final el dissenyador va fer una proposta trencadora i el vam presentar un concurs; resulta que vam guanyar el primer premi, poc després vam guanyar-ne un altre a nivell estatal i internacional” . Això els va donar una repercussió que ni s’imaginaven: “Vam passar de servir a 30 botigues de Lleida a 150 per tot Catalunya!”, exclama aquest pagès. No teníem estructura comercial i cada setmana ens entraven un o dos clients”. Dos anys després venen a 410 botigues i fins i tot rebutgen clients. “Els que em truquen de l’estranger els dic que no; no és el nostre projecte, nosaltres som agricultors de fruita, fem un producte de proximitat i no vull pensar en contenidors, exportacions ni posar una fàbrica”, assegura Blanch, que conclou: “Preferim limitar les vendes i seguir amb el nostre model”.