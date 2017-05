El 061 de les mascotes arriba a Barcelona

“Soc una boja de les mascotes, tinc dos gossos i la veritat és que ho passen molt malament quan han d’anar al veterinari; no entenia que si el metge ve a casa, i els veterinaris de granja van a veure les vaques, per què no podia venir el veterinari a casa a veure els meus gossos?”. L’Alejandra Abando no s’ho va pensar gaire i va fer cas de la seva intuïció: “Crec que sempre he tingut molt d’esperit emprenedor, i em sembla que avui dia és molt fàcil muntar una empresa amb molt poc capital, si tens una bona idea, esclar”, explica la fundadora d’Instavets.

Amb la seva idea al cap va fer una simple recerca a internet i no va trobar cap servei veterinari professional a domicili. “Ni a Madrid, ni a Barcelona, ni enlloc d’Espanya... Vaig decidir crear-lo jo”, assegura Abando. Sense ser veterinària, va començar sola i va posar la inversió inicial, 25.000 euros, de la seva butxaca: “Al principi no pots demanar a tothom que ho deixi tot i vingui amb tu per una idea empresarial que no saps si funcionarà”, admet aquesta jove formada en direcció empresarial i màrqueting online.

Ara té un equip de cinc persones i set veterinaris, i ha fet la seva primera expansió: ha passat de Madrid, on va començar fa dos anys, a Barcelona. L’objectiu de l’empresa és simple: oferir un servei de veterinari a domicili que es pot contractar per internet. “També tenim sempre algú al darrere del telèfon, 24 hores els 365 dies de l’any, perquè el client contacta amb nosaltres en un moment de preocupació i vol sentir que som a l’altra banda i que pot preguntar”. Abando defensa que, amb el material necessari, la consulta es pot traslladar a casa: “Es poden fer revisions, vacunes, ecografies i analítiques, i després truquem per donar els resultats; si calen radiografies o operacions, tenim convenis amb clíniques veterinàries tant a Madrid com a Barcelona”.

La fundadora destaca que un dels punts forts és la confiança dels clients. “Es pot demanar una visita des de 39 euros, però el tiquet mitjà que es gasten els nostres clients és de 99 euros; això denota que confien en el nostre servei”. Segons Abando, un 55% dels clients tornen a contractar els serveis: “És normal que les mascotes vagin un o dos cops al veterinari a l’any; els clients d’Instavet hi van quatre o cinc vegades”, assegura.

El ritme en el volum de comandes ha fet que Instavet ampliï capital en 13.000 euros més l’últim any mitjançant aportacions de socis nous. “Ara tinc un inversor capitalista i un altre que també em fa d’assessor, i rebo el suport d’una incubadora d’empreses”, explica Abando. La fundadora, però, es resisteix a fer una ronda d’inversió: “Prefereixo deixar-ho per d’aquí a un any, quan tinguem unes xifres més potents; crec que un dels problemes de moltes de les empreses que comencen és que es dilueixen massa ràpid”, explica Abando.

Instavets encara no ha tancat les xifres del 2016, però ja projecta com acabarà aquest any: “Volem obrir també una botiga online de productes i calculem acabar el 2017 facturant uns 20.000 euros al mes i doblar aquesta xifra l’any que ve expandint-nos més; ja estem tancant l’obertura a València i estem estudiant tres ciutats espanyoles més”, avança la fundadora.