Els marxants i col·leccionistes d’art es tornen 2.0

La venda 'online' d’art es triplicarà en els pròxims tres anys i la facturació a través de la xarxa passarà del 7% actual al 20% del total. Aquestes són les previsions de l’empresa d’anàlisi d’art Hiscox, que evidencien que els inversors i els marxants es modernitzen i busquen nous canals. “És un mercat que ha crescut molt en els últims quatre o cinc anys, i hi vaig veure una opció clara de negoci”, explica Greta Schindler, una alemanya establerta a Barcelona que no ha volgut deixar passar l’oportunitat.

Aquesta aficionada a l’art i llicenciada per Esade va convèncer una companya catalana que ara viu a Alemanya per engegar Artig Gallery, una galeria d’art comissariada completament online. “Vaig fer un màster en art en què vaig veure que hi ha grans artistes que no poden viure d’això perquè no troben un canal per comercialitzar les seves obres”, explica Schindler. L’auge del comerç online i el contacte amb artistes van acabar de donar forma al projecte.

La web es va posar en marxa l’estiu passat en fase de proves i aquest gener ha començat a vendre. “Això ens va permetre veure si el projecte tenia sentit i el feedback va ser molt bo, tant per part dels artistes com dels col·leccionistes”, explica la fundadora d’aquesta innovadora galeria. Lluny de generar reticències, l’acceptació s’ha estès ràpidament: “Estar en línia ens ha permès tenir vendes a tot el món en molt poc temps; hem venut obres a gairebé tots els països europeus, sobretot a Espanya i Alemanya”, explica Schindler. L’import mitjà de les vendes varia en funció de cada país: “Els països nòrdics compren obres per un import mitjà de 1.500 euros, mentre que a Espanya i Portugal es queden en 400”, explica la galerista. Entre els clients hi ha joves amants de l’art, acostumats a comprar per internet, però també col·leccionistes experts que busquen a la xarxa joves promeses i obres per invertir que amb el pas del temps, i sort, es revaloritzaran.