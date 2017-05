El jove que ha plantat cara al ‘limoncello’ italià

L’obrador el porta ell sol. Escull les llimones, les barreja, les emulsiona, les embotella i les ven. Porta a porta i restaurant a restaurant. El hobby d’aquest lleidatà de 32 anys s’ha convertit en el seu negoci. Gerard Barsalà va decidir deixar la seva feina com a enginyer expert en voladures empès per la seva família i els amics. Va pactar l’atur amb l’empresa, va demanar un crèdit de 15.000 euros, n’hi va afegir 10.000 d’estalvis i al setembre va muntar un obrador al carrer Major del seu poble, Almacelles, per fer el que més li agrada des que era adolescent: crear els seus propis licors. “És una cosa que faig des de fa molt de temps, amb els amics, per divertir-nos, però la veritat és que sortien bons, per això m’hi van animar”, explica.

Amb 30 anys va decidir canviar radicalment la seva manera de viure, va fer un curs de gestió empresarial del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i va constituir la seva empresa, Elixirs de Ponent. I en qüestió de mesos el seu licor de llimona, el Llimonetti, ja ha guanyat la medalla d’or a la sisena edició de la World Wine Competition 2017, on ha sigut l’únic licor de llimona reconegut amb aquesta distinció. “Hi van participar 20 països i es van fer 3.480 tastos; i dona la casualitat que els sis anys anteriors mai cap licor de llimona havia rebut l’or”, explica Barsalà.

Amb la quantitat d’ampolles que té actualment i els clients que ha aconseguit, aquest jove empresari espera facturar 43.500 euros aquest any i, si pot, doblar aquesta xifra l’any que ve. “Ara estic produint jo sol, durant una setmana em dedico a les maceracions, la setmana següent faig l’envasat i els últims 15 dies vaig a fer visites i comercialitzar el producte; quan un està sol té clar què ha de fer i com ha d’actuar”. Barsalà, però, també té clar que el model no es pot quedar aquí.

Cada vegada amplia més el radi de clients i aviat podria necessitar més personal justament per fer el repartiment. “La idea és créixer, trobar algun distribuïdor. De fet, ja l’estem buscant a Lleida, i aconseguir-ne un a cada capital de província, a Tarragona, Barcelona i Girona”, avança aquest empresari. Fins ara la comanda més gran que ha tingut és de 150 ampolles de cop.

“Tot depèn de com vagin les vendes, però la veritat és que qui el tasta repeteix”, admet Barsalà. El producte pretén superar la qualitat del limoncello italià: “El que fem nosaltres és un licor bastant més equilibrat, no és ni tan alcohòlic ni tan dolç; el problema amb el limoncello és que és tot tan industrialitzat que la qualitat és molt baixa. El nostre és més suau i més aromàtic, és diferent”. El producte de Barsalà es fa 100% amb llimones ecològiques i sense colorants ni additius, i el procés passa únicament per les seves mans: cada ampolla costa 11 euros, que són 9 si va destinada al mercat de la restauració.

“M’agradaria que amb el meu producte quedés clara, com a mínim, la diferència de fer un producte de proximitat i natural”, reflexiona Barsalà, i afegeix: “La meva idea és que durant dos anys, com que tinc les marques registrades, pugui potenciar-les i que la gent les comenci a reconèixer. Si després les vendes augmenten, doncs millor”.

Precisament amb aquesta intenció -augmentar les vendes i els punts de distribució- l’empresa Elixirs de Ponent ja ha creat (com la majoria de petites empreses actuals) una botiga virtual, des de la qual els consumidors poden comprar directament els productes.

Tal com passa a la botiga annexa a l’obrador, a internet els clients podran trobar els diferents formats del licor català que vol fer ombra al limoncello italià (en ampolles de 10, 20, 50 i 70 centilitres). Barsalà ha revisat tots els detalls, i fins i tot els envasos, que són especials i personalitzats, també serveixen com a embolcall de regal.

Aquest jove empresari lleidatà, que controla totes i cada una de les fases d’elaboració del seu producte, no es queda aquí i s’autoimposa més reptes: Elixirs de Ponent té previst presentar els pròxims mesos nous productes, com la crema de licor de llimona, i licors de cirera i de pera.

I encara més. Per a les pròximes edicions dels concursos internacionals de tast, Barsalà vol experimentar amb gustos nous com ara els licors de taronja, maduixa, te negre o fruites del bosc.

Sempre intentant traslladar el mateix concepte als consumidors: “Que els consumidors valorin la qualitat, la naturalitat i l’exclusivitat del producte de proximitat”.