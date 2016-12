Un cinturó que t’ajuda a anar al lavabo

“PRENIA LAXANTS REGULARMENT obviant els efectes secundaris que em produïen, eren el meu peatge per anar al lavabo”. Aquest és el testimoni d’un dels pacients tractats per Marckus Wilhelms, director general i cofundador de l’empresa usMIMA. Encara no s’ha trobat una cura per al restrenyiment crònic, i per això moltes persones que pateixen aquest desordre el tracten amb fàrmacs d’ús ocasional o teràpies que faciliten les evacuacions, com els massatges abdominals. Aquest últim remei és menys invasiu que les medicines però els moviments que s’apliquen al ventre han de ser molt específics. Els pacients s’havien d’adaptar per assistir diverses vegades a la setmana a una clínica, però alguns no tenien disponibilitat per anar-hi o els diners necessaris per pagar tantes sessions de fisioteràpia.

La companyia usMIMA ha dissenyat un dispositiu per combatre diàriament el restrenyiment crònic des de casa. La solució és el cinturó automatitzat Mowoot, que fa massatges abdominals simulant els moviments d’un especialista. L’intestí realitza les seves funcions en un temps molt limitat, que sol ser de dos cops al dia de mitjana. Tot i que cada pacient reacciona diferent al tractament, en general, per aconseguir una evacuació diària només cal activar entre una i tres vegades el cinturó, en sessions de deu minuts.

Els quatre cofundadors de l’empresa usMIMA es van conèixer fa tres anys al Designe Health Barcelona, un programa organitzat per Biocat que consisteix a crear equips multidisciplinaris perquè durant vuit mesos treballin amb l’objectiu de solucionar necessitats hospitalàries. Després d’una immersió clínica a l’Institut Guttmann, els cofundadors del cinturó van detectar més de 600 necessitats que es podien solucionar aplicant tecnologia ja existent. Finalment, van decidir centrar-se en el restrenyiment crònic, un desordre que pateixen sovint les persones amb lesions medul·lars. L’equip d’usMIMA va parlar amb diversos pacients per saber, de primera mà, quins eren els avantatges i els inconvenients de cada teràpia. Una vegada acabada aquesta fase els va semblar obvi que la solució era automatitzar els massatges abdominals. Wilhelms explica que van seguir els consells d’Einstein: “Quan li preguntaven com treballava sempre deia que si tenia una hora per resoldre un problema, passava 55 minuts entenent-lo i només cinc pensant en la solució”.

Malauradament pocs investigadors han intentat millorar les condicions dels pacients amb restrenyiment crònic perquè les malalties relacionades amb la defecació segueixen sent un tema tabú. El cofundador del cinturó subratlla que parlant amb els afectats van descobrir que sovint el restrenyiment crònic pot derivar en incontinència fecal. “Em quedava tancada a casa fins que anava al lavabo. Abans la meva vida girava al voltant de les evacuacions, estava obsessionada, no volia que m’agafés desprevinguda”, explica una de les actuals clientes de Mowoot.

usmima es va consolidar com empresa el 2014 i va començar a col·laborar amb Barcelona Activa, fet que els va ajudar a rebre fons públics. Fins aleshores els quatre cofundadors havien seguit treballant en el projecte malgrat no cobrar. Actualment ja han captat més de dos milions d’euros d’inversors privats i públics. L’última injecció de diners ha sigut emesa per la Unió Europea a través del fons Horitzó 2020; la companyia ha obtingut 1,2 milions d’euros per desenvolupar el projecte i impulsar-ne la comercialització a escala industrial. El cinturó va sortir a la venda al novembre per un preu de 500 euros. Wilhelms admet que han de reduir els costos de producció perquè de moment no obtenen beneficis amb les vendes.

El cinturó només es pot comprar a Espanya i per internet però a partir de gener també l’exportaran a Alemanya, Àustria i Suïssa i estan buscant distribuïdors als Països Baixos i Anglaterra. La companyia ha apostat per la venda online perquè considera que els clients voldran ser discrets a l’hora de comprar-lo, però tampoc descarten obrir un establiment físic si moltes persones els ho demanen. L’empresari preveu vendre prop de 3.000 unitats l’any que ve, una xifra que els permetria “entendre el mercat i saber com gestionar volums més grans”.

L’empresa ja mira al futur i Wilhelms diu que tenen al cap nous productes de cara al 2018. Volen dissenyar un cinturó amb connectivitat perquè es pugui controlar a distància, des dels hospitals, i que emmagatzemi dades. Seria molt útil per als pacients que tenen lesions medul·lars perquè el metge podria fer un seguiment a distància del restrenyiment que pateixen. “Podríem considerar aquesta versió millorada com un producte premium i també ens interessaria dissenyar-ne un de més senzill”, diu l’empresari, que creu que el cinturó actual és massa car per a persones que només van restretes ocasionalment però pateixen un desordre semblant. “Ara sabem que es podria solucionar sense laxants i ènemes”.