Un carregador de mòbil invisible i sense fil

Llevar-se de bon matí, encendre el telèfon mòbil i descobrir que només li queda un 3% de bateria significa -almenys per a un 77% dels usuaris espanyols- començar el dia de la pitjor manera possible. De fet, gairebé un terç dels usuaris confessen que no podrien viure sense notar el pes del seu smartphone a la butxaca. Si més no, així ho indica un estudi del programa Desconect@, que perfila una societat cada vegada més enganxada als telèfons mòbils.

Fa tres anys, Jordi Gilberga se’n va adonar i ho va veure com una gran oportunitat de negoci. De fet, una preguntar va retronar dins del seu cap: “Si a mesura que disminueix la bateria del telèfon creix el nivell d’angoixa de l’usuari, per què no busquem un sistema que faciliti poder carregar el dispositiu fora de casa?” Per pura casualitat, el 2014 va trobar la resposta i ara dirigeix Minibatt, una start-up catalana que assegura haver creat el primer carregador invisible del món sense fil.

La història de Minibatt comença en un imponent recinte firal. “Abans d’embarcar-me en aquest projecte, dirigia una empresa vinculada al sector de l’automoció”, recorda Gilberga. Després de la crisi, l’executiu va decidir buscar algun tipus de producte que li permetés impulsar les vendes del negoci. Un bon dia va topar amb un producte que li va cridar l’atenció des del primer moment. “Assegut en un estand hi vaig veure un proveïdor”, rememora Gilberga. “Venia un producte d’allò més curiós: una bateria diminuta que -tal com em va assegurar- era capaç de fer arrencar un cotxe”. Li va semblar tan fascinant que va decidir comprar-ne una per comprovar si realment era veritat. Un cop va arribar a Barcelona, va demanar a un taller mecànic que li instal·lessin el dispositiu al cotxe i la sorpresa va ser majúscula. “Funcionava”, recorda. I aquí va començar tot.

Els primers productes que van entrar al catàleg de Minibatt van ser, esclar, aquests petits dispositius capaços -per exemple- de fer arrencar un vehicle després d’una pana. Però a Jordi Gilberga de seguida se li va il·luminar la bombeta: “Si aquestes minúscules bateries poden fer arrencar un cotxe, per què no es poden fer servir per carregar dispositius mòbils?” I va adonar-se que era possible.

Des d’aleshores, els productes de Minibatt no han parat d’evolucionar. “La nova divisió de bateries que hem incorporat al catàleg ja permeten carregar telèfons mòbils i fer-ho sense cables”, detalla l’executiu. Funcionen amb un sistema tecnològic estàndard de càrrega per inducció que permet carregar el dispositiu deixant-lo en contacte tan sols amb una petita base.

Però Minibatt, lluny de conformar-se a utilitzar un estàndard, va decidir portar aquesta tecnologia a l’extrem: intentar que els telèfons mòbils poguessin carregar-se sense la necessitat de tocar permanentment amb la base. “Per incrementar la distància de càrrega, vam treballar amb un equip d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona”, recorda Gilberga. El resultat va ser d’allò més esperançador i van aconseguir carregar el telèfon a una distància de 0,8 mil·límetres de la base. “Va ser un repte important”, recorda.

Ara, amb aquesta tecnologia sota el braç, Minibatt comercialitza uns petits discos de 60 i 80 mil·límetres que, enganxats sota l’escriptori, permeten carregar el telèfon tan sols deixant-lo damunt la taula. “Hem agafat una tecnologia estàndard, n’hem inventat un nou ús i l’hem patentat”, resumeix Gilberga.

Amb prop de 25 referències al catàleg, les vendes van a molt bon ritme: el 2015 van facturar gairebé un milió i mig d’euros. “Ens volem fer forts en mons com els de la restauració o l’oficina”, explica l’executiu. Precisament, els seus dispositius de càrrega ja estan instal·lats en diversos punts de la terminal T4 de l’aeroport de Madrid-Barajas i sota la taula de grans cadenes de restauració.

Tot i això, Minibatt vol créixer a poc a poc. “Volem arrelar bé en el mercat de manera que, quan arribi el boom de la càrrega sense fil de dispositius, puguem esdevenir la marca de referència”, explica l’emprenedor. I per seguir creant uns fonaments ben forts, l’empresa de logística KPSport -la distribuïdora de GoPro o de Fitbit, entre altres productes- ja ha aportat 500.000 euros al projecte. De moment, l’espera no els angoixa. “L’esclat de la càrrega sense fil no tardarà a arribar”, conclou.