Les caixes de cartró tenen una segona vida gràcies a internet

Segons un estudi de la firma Sanford C. Bernstein, només amb les comandes d’Amazon cada any s’envien més de 600 milions de capses arreu del món. El comerç electrònic no només ha reviscolat el món de la logística. Els productors de cartró també viuen una segona joventut gràcies a l’auge de les compres per internet. Si l’experiència és un grau, Font Packaging ja porta més de 60 anys d’avantatge per aprofitar-se d’aquesta oportunitat. L’empresa del Penedès va néixer el 1954 i es dedicava a produir cartró ondulat, caixes i embalatges per transportar tot tipus de productes. Quan Martina Font -tercera generació al capdavant del grup, juntament amb el seu germà Francesc- va tornar d’estudiar a Suècia no entenia per què a Espanya les fàbriques eren grises. Aquesta directiva es va emmiratllar en la cultura d’innovació que aleshores ja es respirava als països escandinaus per aplicar-la a l’empresa familiar quan els dos germans en van agafar les regnes el 2009. “El desenvolupament de la informàtica estava a 15 anys del que hi havia a Espanya”, explica aquesta empresària. En plena crisi i amb una davallada dels ingressos del 25%, ja que molts dels seus clients van baixar el ritme d’exportacions, es va estrenar a la direcció amb un fracàs.

“Vam intentar llançar un projecte per vendre caixes a través d’una botiga online, però el sistema encara no era prou adaptable i no ens en vam sortir. Va ser una lliçó d’humilitat”, explica. Aquell mateix any, però, l’empresa també feia un salt endavant amb una inversió de 4 milions d’euros per impulsar la seva fàbrica a Sant Pere de Riudebitlles. El pla a cinc anys de la direcció se centrava en la innovació de formats i per apostar per productes amb valor afegit com ara els embalatges isotèrmics que mantenen la cadena de fred. “Va ser el salt per professionalitzar el que portàvem dècades fent”, diu l’emprenedora. Entre els seus clients, Font fabrica per a grans companyies com Seat, Roca o el productor de pernils Joselito.

Amb el negoci més consolidat, Font va tornar a intentar l’aventura a internet, cinc anys més tard amb un equip de 10 persones. Amb aquesta idea al cap el 2014 va néixer Kartox, un e-commerce per encarregar caixes personalitzades sense comanda mínima. Aquest concepte obria la porta a treballar no només per a comerços tradicionals, sinó també per a botigues online sense mitjans propis. “Va suposar un repte perquè calia un canvi del procés de producció: no és el mateix fabricar una comanda de 60.000 caixes que una de sis fetes a mida”, reconeix l’empresària. És per això que Kartox és una branca del negoci de Font Packaging Group, però produeix de manera totalment independent. Segons la directiva, aquesta empresa ja és un negoci rendible i creix a bon ritme, encara que prefereix no detallar-ne les xifres.

De fet, Font Packaging Group ja produeix els embalatges per a grans empreses del comerç electrònic i veu en els enviaments d’aquest sector un mercat de futur. Per a la venda online, per exemple, l’empresa ha dissenyat caixes amb un tancament de seguretat que fa pràcticament impossible obrir-les sense trencar l’embalatge. En l’univers del que ja s’anomena smart packaging (embalatges intel·ligents), Font també posa el focus en sistemes que permetin incorporar una càmera dins la capsa per comprovar que el contingut no s’ha manipulat o sensors de temperatura que avisen si un producte sensible ha patit un cop de calor. De fet, la companyia té un departament dedicat a la recerca en materials i formats que l’acostin a les exigències de la indústria 4.0. En aquest sentit, l’empresària també treu pit de la inclusió del seu negoci en l’onada de l’economia circular. Aquest model promou la reutilització de recursos a les indústries, en el seu cas, a través del cartró 100% reciclable.

El 2015 van decidir unificar les tres empreses que conformen el negoci familiar en un sol grup per aconseguir doblar les vendes en els pròxims cinc anys. L’any anterior els germans Font havien comprat l’empresa fabricant de planxes de cartró ondulat Ramón Olivé, que van fundar els seus pares, i de la qual controlaven el 33%. Font Packaging Group va tancar l’any passat amb una facturació de més de 30 milions d’euros i va assolir un benefici d’1,3 milions que, segons explica Font, es reinvertirà en part en la millora de la seva oferta. Actualment l’empresa dona feina a un equip de 130 persones. Per a Font, el següent capítol és portar el negoci fora d’Espanya, ja que per ara la seva facturació es concentra en gran mesura a l’Estat. La directiva explica que ja té plans per establir-se a França, on també necessitaria instal·lar una unitat de producció.