Un caiac plegable que es carrega com una motxilla

El que en un principi era una necessitat pròpia es va acabar convertint en un projecte empresarial amb un gran potencial. Aquesta és la història del Jacint Subirats, un veí del Perelló -Baix Ebre- aficionat al rem. Bomber de professió, la seva família tenia una casa al litoral de l’Ametlla de Mar. Abans d’arribar a la costa, però, havia de baixar un fort desnivell, i amb els caiacs convencionals suposava un autèntic maldecap.

D’aquí va sorgir Cubykayak, una empresa amb seu a Tortosa que fabrica caiacs que es poden carregar com una motxilla i muntar-se en menys de 30 segons. Jacint Subirats, que és ara el director general de la firma, va fabricar el primer prototip l’estiu del 2013. Es tractava d’una embarcació amb la proa quadrada -d’aquí ve el nom de Cubykayak- que aviat va captar l’atenció del públic. “Quan el duia a les platges es feien rotllanes mentre el muntava, i va ser allà quan vaig pensar que havia creat un producte interessant”, recorda Subirats. Mogut per l’expectació que generava, aquest emprenedor va patentar la idea i va arribar a un acord amb una empresa de la zona per començar a produir entre un i tres caiacs al dia. A més del mercat nacional, els Estats Units o l’Amèrica Llatina són alguns dels punts on els clients s’han interessat per l’invent. Actualment, Cubykayak ha venut una setantena d’embarcacions.

Malgrat tot, l’empresa té ara mateix la producció aturada. Vol fer un pas enrere per poder-ne fer dos cap endavant. Per poder cobrir tota la demanda necessita fabricar entre 10 i 13 caiacs cada dia utilitzant motlles d’alumini. Perquè això sigui possible, els ha d’entrar una inversió de 120.000 euros. “Trobo que hi ha una certa miopia inversora”, diu Subirats. Defensa que el seu producte “és un concepte únic al món que ara ja té una demanda important i amb una petita ajuda en pot tenir molta més”.

Ara que l’estiu s’acosta, però, Cubykayak no vol fer esperar els seus clients. En aquests moments tenen fins a 50 reserves provinents tant del territori català com de l’estranger. A falta d’inversió, Subirats ha trobat una solució temporal. Produirà les seves embarcacions en motlles de fibra de vidre, que fabricaran vora quatre caiacs al dia. Aquest model de caiac farà 135 cm d’alçada, 60cm d’amplada i 36 cm de profunditat quan estigui plegat, les mides perfectes per cabre al maleter d’un cotxe. Serà de poliestirè, pesarà 14 quilos i costarà 500 euros, “un preu assequible si el comparem amb la resta d’embarcacions de dimensions i característiques semblants”, assegura Subirats. Des de Cubykayak expliquen que la idea que hi ha darrere d’aquesta estratègia és “vendre la plataforma per captar l’atenció del públic i fer negoci amb els accessoris”.

A més del caiac, els usuaris poden afegir una vela a la part davantera, estris per pescar amb canya o bé unir una altra plataforma per crear un tàndem. El preu d’aquestes peces va des dels 40 euros per a un seient individual fins als 420 per convertir un caiac en biplaça. L’empresa preveu recuperar la inversió inicial aquest estiu després de cobrir les comandes pendents. A partir d’aquí, Subirats augura un bon futur a l’empresa i afirma que “d’aquí dos anys” entrarà a nivells “de plena producció”.