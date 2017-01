Una agència matrimonial de les de tota la vida en temps de Tinder

“Soc una romàntica i una defensora de la vida en parella”, confessa de seguida Montse Herrera. Aquesta mediadora i coach, amb més de 20 anys d’experiència, va veure clar el negoci fa un any i mig: “Les dones que venien als meus cursos em preguntaven: «On són els homes?» I jo els responia, en broma, que jo no tinc el catàleg! -explica Herrera-. A partir d’aquí vam veure que hi ha una necessitat real al mercat, i que podíem fer alguna cosa”.

D’aquesta manera, en ple auge de les aplicacions de mòbil per lligar, com Tinder i Happn, el 2015, Herrera va engegar Soulmate Matchmaking: una plataforma que recupera els mètodes més tradicionals per buscar parella, destinada a un públic exclusiu -com ara directius, empresaris o persones amb exposició pública- en què el reclam principal és la privadesa i la personalització. “A mi els sistemes que utilitzen les plataformes per internet com Meetic i Badoo no m’agrada, per una qüestió d’intimitat; sento com si les persones fossin carn exposada i jo he intentat fugir totalment d’això”, diu Herrera.

La base és “la de la matrimoniera de tota la vida”, però aquesta empresària ha modernitzat el negoci afegint-hi les tècniques de mediació, coaching i creixement personal que acumula per la seva experiència professional en el sector de la mediació. De moment al negoci hi treballen tres persones amb total dedicació i una xarxa de relacions públiques que s’encarreguen de buscar els contactes. “Tenim dos despatxos a Barcelona i un a Madrid que lloguem només quan ens hi desplacem. Aquest any ens agradaria consolidar-nos i tenir un despatx fix a Madrid”.

Tot i que va engegar la seva activitat el 2015, Soulmate no ha començat a atendre els primers clients fins fa set mesos. Actualment té una cartera de 70 usuaris, que han ajudat a adaptar els serveis que ofereix aquesta empresa a les seves necessitats. “Encara no tenim beneficis, però tampoc perdem diners i tot el que facturem ho reinvertim en el negoci”, explica Herrera.

El cost de buscar -i trobar- parella amb aquesta ajuda, però, no està a l’abast de totes les butxaques. El preu inicial per accedir a aquests serveis és de 1.000 euros. Amb aquesta matrícula el client té dret a una sèrie d’estudis de la seva conducta, de la seva manera de relacionar-se i tests de personalitat. Després d’aquest procés Soulmate comença a buscar-li una parella, utilitzant el mètode de les agències matrimonials de tota la vida, però amb matisos: “Nosaltres participem en la primera trobada, per evitar que la possible parella se senti incòmoda; és com una trobada d’amics i si la trobada funciona també en fem un seguiment, la nostra feina no s’acaba un cop es forma la parella perquè seguim donant assessorament”, explica la fundadora.

En funció de la necessitat de cada client també es pot accedir a serveis més personalitzats -amb un cost de 5.000, 9.000 o 14.000 euros (IVA a part)- que, segons Herrera, combinen diferents teràpies conductuals i de coneixement personal i multipliquen les opcions de trobar parella estable.

Aquest negoci, que vol aglutinar els detractors de les aplicacions i les xarxes socials, va dedicar la seva activitat durant el 2016 a dissenyar una cartera de clients i s’ha marcat el 2017 com l’any de la consolidació. L’empresa va engegar amb una inversió incial inferior a 100.000 euros i ja té dos despatxos a Londres, però ara vol centrar-se en Espanya: “Comencem a tenir alguns clients d’altres ciutats espanyoles”, explica Herrera. El repte passa per fixar una consulta a Madrid i seguir desenvolupant l’activitat també a fora.

L’era de la immediatesa, la tecnologia i les xarxes socials ha anat tan enllà que ha deixat un sector de clients apartats del negoci de l’amor i les relacions sentimentals. Soulmate ha vingut a rescatar-los.