Com aconseguir un cangur per als nens en 45 minuts

L’Ana Casado arriba tard a l’entrevista perquè ha hagut de gestionar el servei de dues cangurs just abans de venir al diari. “A mig matí no és gaire habitual que em demanin una cangurada! M’havia d’assegurar que arribaven abans de 45 minuts”, explica mentre es treu la jaqueta. Casado és la fundadora de Cangurs de Guàrdia, una empresa que va néixer el 2014 amb la intenció de solucionar el caos familiar que s’organitza quan un dels petits de la casa es desperta malalt i cap familiar se’n pot fer càrrec, per exemple. A través d’una aplicació per a tauletes i mòbils la família pot demanar un cangur i l’empresa garanteix que n’arribarà un, d’acreditat i de qualitat, en menys d’una hora.

Casado és economista i treballava avaluant riscos en una empresa d’assegurances, però fa tres anys va decidir capgirar el seu món laboral: “Em vaig adonar que quan hi ha un imprevist i la família no pot respondre hi ha la necessitat urgent de trobar algú de màxima confiança i molt de pressa, i ho vaig classificar, per defecte professional, com un risc”, explica Casado. Per això quan va tirar endavant l’empresa va decidir organitzar el model de negoci com una assegurança. “S’ha de pagar una quota de 100 euros anual per nen, que és el que fa que jo et garanteixi que tens aquest problema solucionat en cas de necessitat -argumenta aquesta emprenedora-. És l’única manera de poder oferir un bon servei; així sé quantes famílies poden tenir problemes, on viuen, i busco per avançat tantes cangurs com sigui necessari per cobrir el radi”.

De moment el feedback de les famílies és positiu i la majoria expliquen que experimenten una “sensació de tranquil·litat” davant els imprevistos.

El funcionament és senzill i, tal com explica Casado, consisteix a traslladar tot l’estrès del moment cap a la seva empresa. Un cop descarregada l’aplicació només cal omplir la necessitat puntual del servei: dia, hora (que pot ser immediata), adreça, problema, observacions sobre el nen i altres alertes, com ara si té alguna malaltia. L’avís s’envia directament a la seu i una alarma transmet la petició a tots els cangurs de la xarxa, seleccionats prèviament per la companyia, que estan al radi més pròxim. A partir d’aquí són els cuidadors els que contacten amb les famílies.

“Si passen cinc minuts i cap cangur ha acceptat el servei aleshores som nosaltres els que ens activem; normalment soc jo qui truca directament als cangurs per preguntar qui està disponible”, explica Casado, que afegeix: “L’objectiu és que aquest procés no superi mai els 15 minuts”. Les famílies paguen directament als cangurs i l’empresa assegura que no es queda cap comissió, només posa uns preus de referència “perquè els pares no s’hagin de posar a negociar amb el cangur en aquell moment, que acostuma a ser un moment estressant”, matisa Casado.

Aquesta setmana han tirat endavant un altre servei: la recollida de nens a les escoles. Fins ara havien fet proves pilot amb algunes famílies per establir els protocols d’actuació i des de dijous els pares també poden demanar a Cangurs de Guàrdia que recullin el fill a l’escola en cas que no arribin a temps o si, simplement, es posa malalt de sobte.

El seu passat com a economista i avaluadora de riscos fa que Casado sigui implacable amb els protocols: “Si volem oferir un servei de qualitat i transmetre confiança, Cangurs de Guàrdia ha de poder assegurar que té supervisat tot el sistema; que els temps funcionen, que els cangurs estan qualificats, que tenen experiència amb nens, formació, cursos de primers auxilis, bones referències i, per descomptat, el certificat de penals que exigeixen les autoritats”, explica la fundadora de la companyia.

Aquesta sistematització del procés serà la clau per expandir-se. Després de desenvolupar el programa informàtic el primer any i engegar el negoci el segon, el 2016 ha sigut el primer amb experiència directa amb clients. Des del setembre fins ara han captat més de 100 famílies i ara ja tenen 200 usuaris i 900 cangurs a Barcelona. La companyia no vol donar dades de facturació, però admet que encara està en pèrdues i l’objectiu passa per consolidar-se i entrar en beneficis aquest any i, el 2018, començar a exportar el model. “Crec que pot funcionar igual de bé en altres grans ciutats com Barcelona”, admet Casado. I avança: “Més que en grans ciutats espanyoles, com Madrid, ens hem fixat en altres mercats com ara les capitals dels països nòrdics”.