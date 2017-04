Wallapop busca en els pagaments mòbils la clau per ser rendible

És un dels misteris més ben guardats de l’ecosistema digital barceloní. Quan generarà ingressos Wallapop? La companyia fundada per Miguel Vicente i Gerard Olivé ha aconseguit inversions per valor de més de 150 milions després de tres anys sense revelar els seus plans per començar a omplir la caixa. El setembre passat, però, Wallapop va engegar un format d’anuncis destacats de pagament per començar a facturar. A aquest primer pas n’ha seguit altre: aquesta setmana la start-up barcelonina ha estrenat Wallapay, una plataforma de pagaments mòbils integrada a l’aplicació perquè els seus usuaris puguin fer i rebre transaccions de manera segura. Darrere d’aquesta aposta, l’empresa també hi veu una oportunitat per explotar una nova font d’ingressos. No és un servei gratuït, sinó que Wallapop es queda una comissió que varia en funció del preu del producte. Des de 0,90 euros per transaccions de 40 euros fins a 5,99 per les que arribin als 500.

La companyia ha provat aquest sistema a València, la seva tercera ciutat més important en nombre d’anuncis, i aviat l’implementarà a tot l’Estat. Així doncs, Wallapop troba una via per dir adeu a l’efectiu en les seves compravendes i, de passada, per donar gas als seus ingressos. Fins ara les transaccions de l’aplicació es feien de manera informal entre el comprador i el venedor. De fet, aquest model havia permès que altres start-ups trobessin una oportunitat de negoci a garantir la seguretat d’aquestes operacions. Per exemple, l’empresa catalana Tripacto fa d’intermediari entre dos particulars que comercien productes a la plataforma de segona mà a través d’un dipòsit de garantia que queda emmagatzemat fins que el comprador verifica la qualitat de l’article.

A banda dels pagaments mòbils, Wallapop començarà a temptejar un terreny que encara no havia trepitjat, tot i que és habitual en el sector dels classificats. El projecte incorporarà de manera progressiva publicitat a la seva aplicació. La mateixa empresa reconeix que aquesta estratègia forma part d’una nova fase “cap a la rendibilitat”. Wallapop no comparteix les seves dades econòmiques i, de fet, les últimes que hi ha disponibles al Registre Mercantil són del 2014, molt lluny de la realitat actual de la companyia, que navega entre rumors de compra.