Viatjar amb nens i sense trastos ja és possible

Viatjar amb nens implica una logística familiar considerable, que l’empresa catalana KangApp s’ha proposat solucionar. Oriol Torres i Luis Miguel Cifuentes van engegar ja fa més de dos anys aquest projecte, com un blog, i el març de l’any passat van decidir tirar endavant la web i convertir-la en un negoci. La idea és senzilla: viatjar de manera més còmoda, només amb l’equipatge més indispensable per als petits i llogar el que falti al lloc de destí. “En lloc de carregar el cotxet al tren, a l’avió o al cotxe, oferim la possibilitat de llogar-lo allà on vas de vacances; això és útil per a les famílies viatgeres i també per a tothom que vulgui treure un profit del material que ja no utilitza”, explica Oriol Torres, el fundador de KangApp.

Segons els càlculs de Torres, una família amb fills pot aconseguir uns 2.000 euros a l’any posant en lloguer el material que no utilitza: “Pensa en tot el que acumulem -remarca Torres-. A KangApp es poden llogar des de cotxets de passeig fins a trones, cadiretes per al cotxe, llitets de viatge... de tot”. El negoci s’adreça a famílies joves que tenen nens petits o nadons, i el funcionament és força semblant al model d’Airbnb, un mercat virtual entre particulars en què la rendibilitat del negoci rau en les comissions per fer d’intermediaris: KangApp es queda un 15% de la transacció.

“El material es lloga per un preu tancat i un període de dies determinat”, explica Torres. D’aquesta manera, per 20 euros es pot llogar un cotxet per passejar d’un a tres dies, 25 euros si el lloguer s’estén entre quatre dies i una setmana, 35 euros per 15 dies o fins a 60 euros en el cas de llogar el material un mes sencer. Un preu molt semblant al que tenen dos dels altres articles més sol·licitats a la web, les cadiretes per al cotxe i els llits infantils de viatge. En tots els casos, a més, el lloguer requereix una fiança, que es mou entre els 25 i els 75 euros (en funció del producte) i que es retorna al client en el moment en què finalitza el lloguer, sempre que el producte es retorni en condicions.

“Nosaltres mateixos ens havíem trobat amb aquest problema quan viatjàvem; quan vaig conèixer el Luismi tots dos teníem nens petits i vam pensar que seria una bona idea de negoci”, explica Torres. Aquests dos emprenedors es van conèixer a través de la xarxa social professional LinkedIn: “Jo tenia una web dedicada a l’intercanvi de serveis entre emprenedors i start-ups i ell una empresa d’intercanvi d’articles, que va acabar tancant; vam començar a crear la idea des d’un blog, i quan vam veure que tenia acceptació vam començar a treballar en la plataforma web”, recorda Torres.

La inversió inicial va ser de 7.500 euros, que van posar juntament amb un tercer soci que s’hi va apuntar. Amb la web en marxa i més de 500 usuaris, ara l’objectiu és consolidar-se i equilibrar la seva pròpia oferta i demanda: “Ens estem trobant que tenim molts més clients que demanen els serveis i no tants que ofereixen el material de lloguer, hi ha una certa descompensació que volem equilibrar”, admet aquest emprenedor. Actualment aquest equip de joves està enllestint l’aplicació per a mòbils que esperen que estigui disponible al setembre: “Per fer-ho ens està ajudant el Nicolás Pascual, un estudiant d’informàtica de la Universitat de Barcelona que s’ha sumat al projecte convertint la nostra apli en el seu projecte de final de grau; quan estigui en marxa també se sumarà al projecte com a soci”, explica Torres, que espera que els clients i la facturació -que de moment és simbòlica- es tripliquin amb aquest llançament. “Si funciona com esperem de seguida traurem també l’aplicació per a iPhones”, assegura.

El segon objectiu a curt termini de KangApp és trobar un soci capitalista abans que acabi l’any: “Primer cal que ens consolidem, perquè fins ara hem crescut només a través del boca-orella; però al setembre ja volem començar a buscar un soci que ens aporti diners per poder escalar el negoci”, explica Torres. Aquests emprenedors volen arribar com més aviat millor als clients europeus. “Ara mateix tenim una xarxa feta sobretot a Catalunya i Espanya, però també som a Holanda i Anglaterra i estem en procés per entrar a França; la idea és atraure tant els turistes que venen a Catalunya com els catalans que marxen a l’estranger”, insisteix Torres.

KangApp se suma, doncs, a la llarga llista d’empreses que han aprofitat el model i l’estela d’Airbnb per esprémer el negoci de convertir-se en intermediaris entre particulars, en aquest cas, apel·lant a la comoditat: “És viatjar sense preocupacions”, resumeix Oriol Torres.