Transformar la llet, el pa o la sang en pinso

Productes caducats, excedents de producció, errors d’etiquetatge i, fins i tot, la sang que queda acumulada als escorxadors: tot es pot reciclar... i tornar a consumir. És una de les premisses de l’anomenada economia circular. És un terme econòmic relativament nou però que, en canvi, a Catalunya ja fa dècades que algunes empreses el van descobrir. Eliminar residus convertint-los en un nou producte vàlid per al consum és un negoci rendible i vinculat a la innovació.

Copiral és una d’aquestes companyies: és una empresa familiar de Lleida que es dedica a tornar a donar valor a productes alimentaris que ja no són aptes per al consum humà i que no es poden vendre a la botiga. La planta que la companyia té a Agramunt rep i processa cada any 150.000 tones d’aliments per llençar, tant líquids -gelats, iogurts, llets o sucs-, com sòlids -farines, galetes, brioixos, pa o pastes-. Després d’un estricte procés d’assecat, aquests residus, en lloc d’anar a un abocador, es converteixen en farina de galeta que la companyia ven als fabricants de pinsos per a animals. “Ho convertim de nou en primera matèria que s’utilitza per fer pinsos per a porcs”, explica el gerent de Copiral, Jordi Ribera. El seu germà Xavier, director comercial, hi afegeix: “La marca blanca no fa aquest esforç d’inversió, els nostres clients són marques de renom que es preocupen perquè la seva imatge i el seus envasos no acabin a qualsevol lloc, i que estan conscienciats amb la sostenibilitat”, explica.

Durant aquest procés de reciclatge tan particular, Copiral transforma el 93% dels residus i els torna a donar un ús. La contaminació, doncs, es redueix fins a un 7% respecte a l’inici. Ja fa quatre anys que també recullen excedents de França i les xifres del negoci milloren cada any: el 2015 van facturar 9 milions, esperen tancar el 2016 per sobre dels 10 i arribar als 12 milions aquest any.

Eficiència i sostenibilitat són els dos factors que també van animar l’empresa Talleres Azuara, de Valls, a explorar aquest negoci. En el seu cas han desenvolupat la maquinària necessària per reciclar la sang que sobra als escorxadors. La processen i n’extreuen la proteïna, que serveix per enriquir amb nutrients extra el pinso dels animals. “Ningú havia treballat la sang als propis escorxadors, i representa un avantatge competitiu perquè deixa de ser un residu que s’ha d’eliminar per passar a ser una matèria primera, i es redueixen els costos del reciclatge”, explica el director general, Josep Maria Quintana. El projecte, batejat amb el nom d’Hydroblood, rep ajudes europees i encara és en fase de prova. Tot i això, Talleres Azuara ja té el mètode molt avançat i espera començar a comercialitzar-lo aviat: dels 10.000 litres de sang que recullen cada dia n’extreuen dues tones de proteïnes aptes com a ingredient. “Després de tot el procés, la sang que treballem perd l’origen; és d’animal però se n’han eliminat tots els gèrmens i els elements contaminants -matisa Quintana-. També perd el color i l’olor, de manera que en cap cas es pot parlar de canibalisme”, apunta.

L’economia circular, doncs, ja fa anys que funciona a Catalunya. Tot i això, totes dues empreses -pioneres en el seu sector- admeten que per tirar endavant han fet esforços arriscats d’inversió. “Falten ajudes públiques per promocionar aquest tipus d’economia sostenible”, lamenta Ribera, que afegeix: “No pot ser que tothom se n’ompli la boca però ningú faci res”.