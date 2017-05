Tento recorre a les classes d’anglès per captar clients

"No venem alimentació, nosaltres venem benestar”, sentencia la directora de màrqueting de Tento, Ana Guasch. Amb aquesta filosofia, aquesta cadena de restauració ja fa temps que ha obert el ventall de serveis per seguir creixent. “Per a nosaltres benestar també és fer esport, per això fem classes de ioga, tenim un club de running i també oferim conferències relacionades amb l’educació. Una part important del benestar és poder relacionar-nos i comunicar-nos, i és aquí on entren les classes d’anglès”, explica Guasch.

Ja fa tres setmanes que a les botigues de Tento de Barcelona i Madrid no només s’hi poden comprar plats precuinats -i consumir-los-, sinó que també s’hi pot aprendre anglès. Aquesta empresa, fundada el 2011 pel lleidatà Àngel Bosch, ha arribat a un acord amb l’acadèmia Oxbridge, especialitzada en cursos d’anglès personalitzats (amb un màxim de 4 o 5 alumnes), la peculiaritat de la qual és que les classes s’imparteixen en bars o cafeteries. L’acord preveu que a partir d’ara els més de 150 professors nadius d’Oxbridge, i els seus alumnes, puguin utilitzar les botigues de Tento per fer-hi les classes. De fet, les consumicions que facin tant els clients com els alumnes durant les classes també són gratuïtes.

Aleshores, què hi guanya Tento? La companyia no en treu un benefici econòmic directe. L’acord té una altra finalitat: s’emmarca dins d’una estratègia de captació de clients, difusió de la marca i fidelització: “És un benefici més qualitatiu i d’atracció de clients; intentem generar una diferenciació respecte als nostres competidors, crear comunitat i oferir beneficis que facin que el client se senti a gust i que vulgui tornar -explica Guasch-. Nosaltres ens dirigim a un client directiu, per això només ens ubiquem en els llocs on hi ha trànsit de treballadors; tot i que arribar a tots és impossible, el que intentem és cobrir totes les inquietuds que creiem que poden tenir els nostres clients”.

De moment, Tento és l’única gran cadena de restauració a Catalunya que ofereix aquesta possibilitat (més estesa entre els professors particulars i les cafeteries petites). “Nosaltres volem que cada botiga sigui un lloc dinàmic, i que hi passin coses”, assegura la directora de màrqueting. La companyia té intenció d’estendre l’acord a la setantena d’establiments que té repartits a Barcelona, Tarragona i Madrid. El model sembla que funciona: el concepte de “benestar” i l’entrada als menjadors de les oficines ha permès a Tento augmentar la facturació un 120% el 2016 i tancar amb 15 milions de benefici.