Sabates que van de Lleida a Hong Kong en un clic

Una comanda de sabates cada minut. Això és el que aconsegueix vendre el portal de sabates Zacaris en un dia normal de vendes. Els germans lleidatans Toni i Guillem Badias han transformat el negoci tradicional que va iniciar la seva àvia i va continuar el seu pare i han aconseguit doblar la facturació obrint el negoci a les vendes online. “Seguim tenint una cadena de botigues físiques, ara mateix unes 16 a Catalunya, Saragossa i Bilbao, però el que més ens ajuda a les vendes és l’online ”, assegura Toni Badias, un dels cofundadors de Zacaris.

El seu portal ja és lider a Espanya al seu sector, l’any passat van impulsar les vendes a Europa i aquest 2017 s’obren a la resta del món a través de Global-e, una empresa especialitzada a ajudar l’ e-commerce a vendre fora de la Unió Europea. “Ja hem començat a vendre a Sud-Amèrica i l’Àsia i estem notant molt d’interès a Xile -explica Badias-; suposo que per idioma devem sortir ben posicionats als cercadors. La gent d’arreu del món ja contactava amb nosaltres abans, volien comprar però no teníem la logística muntada; ara que ho hem subcontractat amb Global-e, ells ens vehiculen els impostos i les duanes, i d’aquesta manera podem donar sortida a les comandes que fins ara no podíem enviar a l’estranger”.

De moment no estan invertint en màrqueting: simplement donen resposta a les comandes que ja tenien. D’aquesta manera Badias espera augmentar la facturació entre un 25% i un 30% aquest any. “Podríem invertir més en promoció i màrqueting, però busquem que hi hagi un retorn i per això focalitzem. Ara volem donar sortida a aquestes comandes, no podem disparar a tot arreu de cop i tampoc volem descuidar el mercat espanyol, que és el nostre mercat principal. A més, creiem que encara podem seguir creixent aquí perquè tenim avantatge sobre els nostres competidors; després d’Amazon, som els més ràpids i els que tenim una atenció més especialitzada”, reivindica Badias.

Internacionalitzar per la via de la subcontractació també té un cost: Zacaris haurà de pagar una comissió -que l’empresa no ha volgut detallar- a la companyia intermediària per cada transacció.

Actualment aquest portal de sabates té 33 treballadors i gestiona 350.000 comandes anuals: “Aquest any volem millorar els sistemes per ser més eficients i poder treure més demandes amb les mateixes persones”, explica Badias. Un dels punts forts de Zacaris, segons els seus fundadors, és la rapidesa “tant en l’enviament com en les devolucions”. Aquestes facilitats, però, també fan que el retorn de sabates sigui força elevat: al voltant d’un 30% de les comandes es retornen, un fet que deixa la facturació neta (descomptades les devolucions) en els 12 milions d’euros a l’any.

L’auge del negoci online ha portat els germans Badias a estudiar molt bé els seus clients, i això els ajuda a millorar l’eficiència en la gestió dels estocs.

El 80% són dones, que compren sabates d’esport -majoritàriament dels números 38 i 39-. Vuit de cada deu compradors repeteixen, segons les dades de la companyia. Un patró que esperen poder replicar a la resta de països.