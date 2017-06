Portar la cobertura de mòbil allà on ningú la vol fer arribar

Quinze hores sense telèfon. Aquest és el preu que van haver de pagar dimecres passat els veïns de les Garrigues i el Segrià que tenen el servei de telefonia contractat amb Telefónica. Un tall en el cablejat de fibra òptica va provocar una avaria que va afectar els mòbils, els fixos i les connexions a internet. I no és la primera vegada que passa. La situació de cobertura a la zona de les Garrigues és complicada i això ha portat una petita operadora d’Almacelles, NXT-Telecom, a intentar resoldre la situació per la seva banda i trencar la fractura tecnològica que les grans operadores no han solucionat.

Aquesta empresa lleidatana ha instal·lat una nova estació repetidora a la comarca que donarà servei a 18 municipis de les Garrigues, l’Urgell i la Conca de Barberà. Els ciutadans d’aquests llocs “no tenen cap altra solució”, explica Jorge Fernández, fundador de NXT-Telecom. Aquest emprenedor i el seu soci, Jordi Laguna, tenen ara 38 i 39 anys. Van iniciar el negoci el 2003, quan en tenien amb prou feines 25. “La intenció era fer arribar internet allà on els grans no arribaven, a les zones rurals i els nuclis petits”, recorda Fernández, que afegeix: “Vam arrencar amb els nostres estalvis i l’ajuda dels pares, amb una inversió inicial d’uns 60.000 euros”.

Actualment ja han fet arribar internet i cobertura de mòbil a desenes de pobles catalans i de l’Aragó. Tenen 40 repetidors propis i 30 més de llogats, i ja pensen a ampliar horitzons i ajudar altres pobles d’Espanya. Els costos d’aquestes infraestructures fan que els guanys encara siguin reduïts: l’any passat aquesta petita empresa va facturar un milió d’euros i el benefici es va quedar per sota dels 33.000 euros.

Plantar cara a les grans operadores, però, no és fàcil. “Col·locar el repetidor, al final, és el més senzill, però en alguns casos per aconseguir-ho has d’arribar a acords amb els grans [com per exemple Cellnex Telecom] i pagar una quota mensual per penjar el repetidor dels ferros de l’antena”, explica Fernández. Aquest preu varia en funció de l’ocupació, les dimensions, l’altura que ocupis, el trànsit o els serveis que tingui la torre en qüestió.

En el cas del repetidor que donarà cobertura a les Garrigues, NXT-Telecom haurà de pagar uns 1.000 euros mensuals a Cellnex per poder abastir d’internet aquestes poblacions. “Tot això és només per penjar el repetidor, però la feina no s’acaba aquí, nosaltres també hem de fer que el nostre internet arribi al repetidor i d’allà fer que arribi al poble i que funcioni bé”, explica Jorge Fernández.

Aquest emprenedor, però, defensa el vessant més social en un negoci copat pels gegants empresarials: “Aquest servei [de les Garrigues] facilitarà d’una banda la cobertura però, alhora, farà que les companyies de la zona continuïn sent competitives i no fugin del territori com a conseqüència dels problemes de connectivitat”, explica Fernández.

Aquests dos emprenedors preveuen facturar 1,2 milions euros aquest 2017 i augmentar fins al milió i mig l’any que ve: “Som 11 persones, anem a poc a poc, però anem”, diu Fernández. “Aquest any també tenim previst obrir dues botigues: una a Almacelles, que és on vam començar, i una altra al municipi d’Albatàrrec; ja estem mirant locals i tot”, afegeix. L’expansió internacional, en canvi, no se la plantegen: “Al final nosaltres volem ajudar els pobles d’aquí, i en aquesta zona encara tenim molt de camí per recórrer; jo diria que el 99% de la població de Lleida encara no ha sentit a parlar mai de nosaltres, per exemple”, reflexiona Fernández.

Actualment tenen 2.000 clients, que aviat podrien augmentar quan s’activi el repetidor de les Garrigues. Gràcies a aquesta estació, els veïns del Vilosell, Vinaixa, l’Albi o Tarrés no hauran de preocupar-se més ni pels talls de telèfon ni tampoc per la falta de cobertura que els grans operadors no han sabut (o no han volgut) proporcionar.