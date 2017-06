Pistes ‘made in Catalonia’ per aprofitar la febre del pàdel

Entre les històries d’empresaris que tanquen reunions en una pista de pàdel i la colla d’amics que cada estiu organitza un torneig, és evident que aquest és un dels esports de moda a Catalunya i Espanya i que no para de guanyar adeptes. Més enllà dels aficionats, a Espanya hi ha registrades quasi 60.000 llicències (persones inscrites a la Federació Espanyola de Pàdel). Aquesta xifra contrasta amb la de l’any 1988, quan només hi havia 422 federats. Dit d’una altra manera, el nombre de jugadors oficials de pàdel s’ha multiplicat per més de 140 en menys de tres dècades.

Amb l’entrada del nou mil·lenni, van néixer diferents empreses a Espanya amb ganes d’aprofitar aquest boom. Una és Padel10, un grup amb seu a Reus que va néixer l’any 2007. El seu negoci cobreix la fabricació, instal·lació i manteniment de pistes de pàdel arreu del món. Aquesta empresa va néixer de la mà de Ferran Valls i Sergi Estupiña, dos aficionats al pàdel de tota la vida que van veure “una oportunitat i alhora una necessitat” per tirar endavant el seu negoci.

Tot i tenir les seves oficines a Reus, Padel10 té part de les seves instal·lacions a la demarcació de Barcelona, on hi ha la planta de fabricació de l’empresa. És allà on es fan les tanques metàl·liques que envolten la pista i les parets de vidre que la segellen. “Les nostres pistes de pàdel són quasi al 100% de fabricació catalana”, explica Ferran Valls, fundador de Padel10 i actualment cap de màrqueting. L’únic element de la pista que no fabriquen a Padel10 és la gespa, que la compren a la firma Mondo, amb seu a Saragossa.

Al llarg de deu anys d’existència, Padel10 suma en el seu currículum la instal·lació de més de200 pistes arreu del món. El principal mercat de la firma catalana és Espanya, tot i que Valls i el seu equip han voltat per tot el món. Dubai, Veneçuela i Miami són només alguns dels més de 15 països per on ha passat aquesta empresa de Reus. Actualment, més del 60% de la facturació de Padel10 prové del mercat internacional. No obstant, Ferran Valls reconeix que “el pàdel encara és un gran desconegut a nivell internacional”. És per això que Valls veu amb optimisme el futur, convençut com està que “encara queda molta demanda per cobrir”.

El principal client de Padel10 és l’empresari privat que vol crear un club de pàdel, tot i que en la seva cartera també hi ha ajuntaments, hotels i càmpings. El client menys habitual és el particular, tot i que és també el més exigent. “Hem construït pistes espectaculars a la Costa Brava, per exemple, que compten amb un sistema de llums led que van canviant de colors”, explica Valls. El preu mitjà d’una pista de pàdel se situa en els 14.000 euros. Per construir-les, Padel10 compta amb un equip professional de deu persones que es van movent arreu del món en funció dels encàrrecs. Cada pista triga a instal·lar-se aproximadament cinc dies.

El creixement que està experimentant l’empresa en aquests moments és molt positiu. Les últimes dades disponibles al Registre Mercantil daten de l’any 2011, un exercici en què va facturar més de 200.000 euros. A falta de dades actuals, Valls confirma que “el creixement d’aquests últims anys ha sigut exponencial”. Va ser sobretot a partir del 2010 quan la demanda de l’empresa es va disparar i la firma va sortir al mercat internacional. Aquell any Padel10 va guanyar el concurs per ser el proveïdor oficial de pistes del World Padel Tour, el campionat de pàdel professional més important del món. “Des de llavors, hem construït diferents pistes desmuntables i molt transparents, perquè les llotges envolten tota la pista i la visibilitat ha de ser bona des de qualsevol seient”, explica Valls.

Ara mateix la competència en el sector és bàsicament a dins del territori espanyol, però això no preocupa a Valls i el seu equip. “El pàdel és un esport que va néixer com una moda però ara ja s’ha establert i s’hi quedarà”, assegura.