L’Airbnb de la música que et porta els concerts a casa

Que el concert vingui a casa i els músics toquin al menjador, al terrat o al jardí. Aquesta és la proposta dels dos joves catalans que han fundat Acqustic, un negoci de base tecnològica que facilita l’accés als concerts privats per a totes les butxaques. La plataforma permet demanar concerts i músics de proximitat, “a l’estil Airbnb”, segons defineixen els mateixos fundadors; és a dir, a través de la geolocalització i amb un preu tancat d’inici.

El portal mostra un mapa on apareixen els diferents grups musicals, classificats per proximitat, estil musical i preu (que inclou el desplaçament fins a 50 quilòmetres). El client només ha de triar el lloc, l’espai, l’estil, el dia i l’hora de l’actuació. I, tal com fa Airbnb, la web d’Acqustic mostra els músics disponibles i la seva tarifa. Per comprovar si l’estil encaixa amb els gustos dels clients, la web també permet visualitzar una actuació, d’aproximadament un minut. A partir d’aquí, un clic i un pagament amb targeta finalitzen la compra.

L’empresa va arrencar al novembre: “Primer vam començar a captar músics i al febrer vam obrir al públic; ara ja tenim més de 650 sol·licituds de projectes musicals que volen aparèixer en la nostra web”, explica Esteve Lombarte, el fundador d’Acqustic.

Lombarte es va formar en empresarials i màrqueting digital, però és un apassionat de la música: “Volia dedicar-me a alguna cosa que realment m’agradés, relacionada amb la cultura i la música, i va ser fixant-me en el model d’Airbnb que vaig tenir la idea; quan vaig arrencar l’hi vaig comentar a un amic, el Ferran Sáez, que és músic, i també es va apuntar al projecte”, explica Lombarte. Des del febrer ja han fet sis concerts i han començat a tancar acords per a esdeveniments: “Tenim clients particulars però també empreses, hotels i marques que fan esdeveniments”.

Lombarte i Sáez han creat quatre línies de negoci diferenciades. D’una banda, els concerts a domicili, el leitmotiv d’Acqustic. Els ingressos, però, es limiten a un 20% de comissió per fer d’intermediaris (repartit entre un 5% que carreguen als músics i un altre 15% sobre el preu que paga el client). Per això, per assegurar la facturació, Acqustic també organitza experiències musicals i esdeveniments: d’una banda, els “concerts secrets”, una activitat que munten des de zero i per la qual cobren entrada. D’altra banda, també preparen esdeveniments per a hotels i restaurants: “Aquests són en realitat els ingressos recurrents, més que no pas els concerts a domicili”, admet Lombarte. La quarta línia de negoci se centra en els festivals: “Volem convertir-nos en un proveïdor més de les agències, de les marques i participar en el màxim d’esdeveniments”.

Amb aquesta estructura empresarial Lombarte i Sáez ja busquen inversors i preveuen tancar la primera ronda, d’uns 80.000 euros aquest estiu. “Estem parlant amb inversors privats, ens agradaria tenir com a molt quatre inversors de 20.000 euros cada un, o si pot ser, algun de més gran; ho fem així perquè al cap i a la fi aquestes persones entren a l’empresa i creiem que serà més fàcil de gestionar les decisions si el nombre de persones continua sent reduït”, argumenta Lombarte.

El pla de viabilitat que presenten és ambiciós: “Ens agradaria tancar l’any amb una cartera de 1.000 músics i una facturació de 60.000 euros, i el 2018 esperem arribar als 200.000 euros de facturació amb les quatre línies de negoci que estem desenvolupant”, avança Lombarte. Fins ara la bona acollida de la seva proposta empresarial -sobretot pel que fa als concerts a domicili- només els ha portat un maldecap, que alhora és part del seu èxit: els vídeos. Després d’acceptar cada un dels grups de música (no tots passen el filtre de qualitat), Acqustic els cita per fer el vídeo de mostra de l’actuació: “Encara tenim uns límits, i dels 500 grups que han passat el filtre només en tenim 150 a la web; la majoria encara estan esperant per gravar el vídeo, tenim una cua brutal”, admet Lombarte.