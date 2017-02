El Japó, seduït per les joies catalanes de Misui

Amb una renda per càpita que supera els 36.000 euros anuals, el Japó és -per a la majoria d’empreses- un dels mercats més exigents del món per fer-hi negocis. No només per les diferències culturals, sinó també pel nivell de qualitat que exigeixen els consumidors. Arribar-hi sol ser una conquesta complicada, però Misui, la firma barcelonina d’alta joieria de la família Vendrell -els fundadors d’Unión Suiza, amb més de 175 anys d’història-, ha decidit començar la casa per la teulada, i els ha funcionat.

Aquest diumenge viatgen cap a Tòquio per participar a la Fira Internacional de Joieria i fer-hi la presentació oficial d’aquestes joies produïdes a Barcelona. La marca ha aconseguit un acord de distribució amb la japonesa Global Corporation, que serà la representant de la marca al país nipó. “Vam anar primer al Japó precisament perquè és el mercat més exigent del món i vam pensar que ens ajudaria a millorar”, explica el director de Misui, Joan Gomis, que afegeix: “Ens vam trobar que als representats més importants els va interessar el que fèiem”. La firma vol “produir excel·lència, amb visions particulars d’artistes” que facin el producte realment singular i pur. El procés d’extracció i fabricació, a més, també té en compte la sostenibilitat. Per això la franja de preus més habituals d’aquestes joies actualment oscil·la entre els 1.000 i els 1.500 euros, assegura Gomis.

Misui comença el seu procés d’expansió pel Japó, però ja té altres mercats internacionals fixats com a objectiu: “Allà on la classe mitjana està creixent més és a l’Àsia, però també volem arribar al centre d’Europa -avança Gomis-. Alemanya, Suïssa, Àustria o Itàlia són alguns dels països amb els quals estem treballant”. De fet, l’empresa ja ha tancat un acord comercial a Andorra i té molt avançats els tractes a Itàlia i Àustria. També volen estar presents als Estats Units, un mercat que dona confiança, sobretot al Japó. La firma de la família Vendrell, dirigida per Gomis, té clar que vol mantenir l’exclusivitat, i per això es planteja només 50 punts de venda a tot el món. L’empresa encara no dona xifres: “Per ara, tot és inversió, encara no tenim retorns”, argumenta el director, que afegeix: “El projecte no neix d’un pla financer, sinó de retornar la il·lusió al món de la joieria; és ara que començarem a comercialitzar el producte”.