Impressió 3D de xocolata al servei del sector de luxe

En els últims anys, les impressores 3D han obert una ampli ventall de possibilitats pel que fa a la producció de nous productes. Peces d’automòbils, estris quirúrgics i fins i tot cases en són només alguns exemples. Els motlles per crear peces de xocolata no són una excepció. De fet, el sector de la gastronomia ja ha experimentat amb aquestes noves eines per servir menjar que s’ha imprès amb tecnologia 3D.

Matrice és un projecte que té poc més d’un mes de vida que també s’ha sumat a totes aquestes iniciatives. La seva activitat es basa en el disseny de motlles perquè els pastissers creïn després les seves peces de xocolata. Però quin és el factor diferencial entre aquesta empresa i altres que també es dediquen a la creació de motlles? “Nosaltres venem personalització i excel·lència en el producte”, explica Gerard Rufí, cofundador del projecte.

Matrice és una empresa que fusiona tecnologia i disseny. Rufí es va formar a Mataró com a tècnic de mitjans audiovisuals i es va especialitzar en el disseny digital. La seva parella i també creadora del projecte, Ariadna Queralt, és escultora i il·lustradora. Ha treballat també en rodatges i va arribar a ser nominada als premis Goya de l’any 2015.

Tot i ser un projecte amb una trajectòria molt curta, Rufí ja havia portat la seva empresa d’impressió online. Durant els últims dos anys va liderar Geart, una iniciativa que també es dedicava a la creació de motlles per a tot tipus de comerços. De fet, va ser gràcies a Geart que va decidir centrar tots els seus esforços en el negoci de la xocolata i el sector del luxe. “Teníem dos clients que eren pastissers i ens van encarregar peces de xocolata per Pasqua; al novembre vam decidir especialitzar-nos-hi”, recorda Rufí.

La feina de tots dos emprenedors segueix un procés molt personalitzat. Primer de tot, el client es troba amb ells dos per explicar-los què busca exactament amb els futurs motlles. “Comencem dissenyant uns esborranys a mà i, quan les figures encaixen amb el que vol el client, passem a fer l’escultura digital”, explica Queralt. Un cop passada a l’ordinador, l’escultura virtual es divideix en diferents parts perquè la impressió sigui més pràctica. Finalment s’obtenen les diferents peces i es tracten a mà per si hi han aparegut alguns defectes.

“Cada encàrrec que fem costa aproximadament entre 500 i 800 euros”, diu Rufí, que argumenta que en el preu hi té un pes molt important el concepte de disseny exclusiu. No obstant, cada motlle és reutilitzable i no s’ha de tornar a dissenyar si un client en vol més unitats. De mitjana, els encàrrecs es lliuren en 15 dies, tot i que depenen bastant de la seva complexitat. Les peces més difícils d’elaborar o, sobretot, les de més dimensions, poden trigar més de tres mesos. A tall d’exemple, Matrice va rebre un encàrrec fa poc més de dues setmanes d’un bombó d’aproximadament 1,80 metres d’alçada.

Tot i ser una empresa jove, Matrice ja té la seva xarxa de clients. Ara mateix en té sis de fixos, repartits entre Barcelona, Tarragona i Madrid. A més a més, també ha establert contactes amb particulars que demanen els seus serveis de forma puntual. A falta de dades de facturació o de saber com evoluciona el negoci, des de dins es mostren molt satisfets amb la feina feta i també amb la que s’acosta. “Tot i que encara és molt aviat per entrar a valorar els resultats actuals, l’acollida del sector ha sigut molt bona a l’inici”, ressalta Rufí. A més, la inversió inicial en el seu projecte ha sigut molt baixa en comparació amb altres negocis. “Principalment es necessita un ordinador, una impressora que val uns 4.000 euros i moltes ganes de treballar”, diu Rufí.

A l’hora de pensar a créixer, l’Ariadna i el Gerard ho tenen molt clar. “A finals d’aquest any volem tenir cobert el mercat europeu”, expliquen. Volen centrar-se sobretot en països com França, Bèlgica o Suïssa, on la tradició de consumir xocolata està més estesa que a Catalunya i Espanya.

A més, aquests dos emprenedors ja estableixen contactes amb països com Rússia o els Emirats Àrabs, on el sector del luxe “està molt més estès”.

A tot això, es podria pensar que els motlles de Matrice són competència directa per als mestres pastissers que dediquen moltes hores a les seves creacions de xocolata. Des de l’empresa expliquen que no han vingut a prendre la feina a ningú, sinó tot el contrari. “Afegim un valor a un producte del mestre xocolater i l’ajudem a ser més àgils”, argumenta Queralt. Ella mateixa reconeix que “el feedback dels pastissers fins ara ha sigut molt positiu”. “Tot i que encara hi ha gent reticent -reconeix-, els estem ensenyant que la nostra idea es pot afegir al seu ecosistema sense cap mena de problema”.

Matrice es troba en una fase molt inicial del cicle empresarial, però des de dins ja diuen que hauran de renovar equipament informàtic d’aquí tres o quatre anys, invertir en publicitat i buscar noves eines que els facilitin la feina. Els dos creadors estan convençuts del futur de la seva idea. Ara són els xocolaters els que han de dir-hi la seva.