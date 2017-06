Gossos controlats per satèl·lit, la nova manera de passejar

“Vaig sortir a passejar un vespre, com sempre, al costat del riu que hi ha prop de casa i no sé què va passar però de sobte el meu gos, el Martín, no hi era; vaig buscar-lo fins a la matinada, l’endemà vaig posar cartells, i va aparèixer el tercer dia, molt a prop de la zona on l’havia perdut”. Aquesta experiència, en primera persona, va fer que María Jorques es convertís en emprenedora: “Vaig sentir una desesperació terrible, vaig buscar i comprar tots els productes que ja hi ha al mercat per localitzar mascotes i cap funcionava bé”, explica.

Jorques es va posar en marxa per crear el seu propi dispositiu. Gosi és el primer aparell a Espanya que connecta les mascotes amb una aplicació de mòbil a través d’un dispositiu adherit al collaret. A diferència d’altres collarets, funciona al marge de les xarxes de telefonia, de manera que no cal cobertura i l’abast és il·limitat, perquè aquest aparell s’enganxa a una xarxa de satèl·lit IOT (de l’internet de les coses).

Aquesta jove valenciana va començar el projecte el juliol de l’any passat amb fons propis. Va invertir-hi fins a 70.000 euros: “Vam haver de fer molts prototips, moltes proves de programari i maquinari que eren necessàries per tenir un bon producte; vam fer més de 10 prototips”, explica Jorques. Al març van aconseguir la primera ronda de finançament, de 36.000 euros, per tirar endavant la producció, que es farà entre València i Barcelona. “Volem donar la seguretat que amb aquest producte la teva mascota no es perdrà; per això hem de ser propers. Jo conec i controlo perfectament els meus muntadors, els que fan l’electrònica i els que fan els motlles, hi parlo cada dia”, assegura Jorques. A més, l’aplicació també recomana rutes i hotels per anar amb les mascotes i té un calendari de visites veterinàries.

Es començarà a comercialitzar al juliol, però ja se’n poden fer reserves. De fet, ja hi ha unes 300 prevendes fetes. Jorques creu que el negoci té potencial: “Tenim les vendes online i un acord amb cinc distribuïdors, però esperem trobar-ne molts més. A Espanya hi ha 8 milions de gossos censats, i un 49% de les famílies tenen una mascota”, explica Jorques. Ella vol arribar a tots.